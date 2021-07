Crypto Analyst prévoit une augmentation de 80 à 150% du marché Altcoin – Si Bitcoin peut atteindre cet objectif de prix Crypto new media

Le stratège crypto et commerçant populaire Michaël van de Poppe pense qu’Ethereum et d’autres altcoins entreront en éruption si le rebond de Bitcoin se poursuit.

Van de Poppe dit que le marché BTC doit marquer de nouveaux creux plus élevés afin de libérer le reste de l’espace crypto.

“Si nous regardons l’action des prix de Bitcoin, nous pouvons clairement voir et affirmer que nous maintenons au-dessus [$31,000].

Si cela se maintient et que le marché accorde un creux plus élevé, je pense que nous avons trouvé un creux temporaire [and] nous allons tester [$40,000]. Cela conduirait les altcoins à fonctionner à 80-150% à partir d’ici.

L’analyste pense que si Ethereum (ETH) crée un nouveau plus bas plus élevé, il passera probablement à 2 100 $, puis à 2 400 $, puis à nouveau à 2 900 $.

“Vous devez réaliser qu’actuellement l’état d’esprit est ultra baissier, mais tout le monde s’intéressait à Ethereum à [$3,500].

Maintenant, Ethereum est en baisse de 55% par rapport aux sommets, peut-être même 60%, et vous attendez une opportunité de l’acheter à [$1,000] ou alors [$1,400], ce qui est tout à fait correct, mais pourquoi ne voudriez-vous pas examiner les positions à ce stade, alors que le marché est tellement en baisse et qu’il se situe à des niveaux de support réels ? »

ETH se négocie à 2 072,29 $ au moment de la rédaction après avoir atteint un creux de 1 734,47 $ plus tôt cette semaine, selon CoinGecko.

