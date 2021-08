Crypto Analyst voit Bitcoin atteindre 200,00 $ d’ici la fin de l’année s’il dépasse ces niveaux clés Crypto new media

L’analyste populaire de la crypto-monnaie Justin Bennett a révélé sur les réseaux sociaux qu’il pensait que le prix du bitcoin pourrait atteindre 200 000 $ d’ici la fin de l’année si la crypto-monnaie parvenait à rester au-dessus de deux niveaux clés dans un proche avenir.

Dans un fil Twitter publié à l’intention de ses abonnés sur la plate-forme de microblogging Bennett, qui est également le fondateur de la newsletter CryptoAcademy, a déclaré que la plupart des acteurs du marché “sous-estiment le niveau de FOMO [Fear of Missing Out] cela se produira au-dessus de 65 000 $ »pour la crypto-monnaie, ce qui suggère que si le bitcoin dépasse son sommet historique, de nouveaux investisseurs s’accumuleront.

Selon ses mots, si BTC atteint 65 000 $ et que la peur de rater s’installe, 200 000 $ d’ici la fin de l’année est une possibilité.

Tout le monde pensait que le marché haussier était terminé. Si ce n’est pas le cas et que #Bitcoin récupère 65 000 $, nous assisterons à un événement FOMO comme jamais auparavant. Dans ce cas, plus de 200 000 $ via EOY sont largement sur la table. pic.twitter.com/daiDhNrfpY

Il a ajouté qu’il était un “éternel optimiste” et qu’il n’y avait aucune garantie quant au prix de la crypto-monnaie. Avant d’atteindre 65 000 $, le prix de BTC devra rester au-dessus d’un autre niveau clé selon lui, c’est la barre des 47 000 $.

Dans un tweet séparé, l’analyste a noté que si le bitcoin parvenait à dépasser la barre des 47 000 $ et à le transformer en zone de support, la crypto-monnaie pourrait être en passe de franchir la barre des 100 000 $.

L’avant-dernière résistance clé pour $ BTC avant de nouveaux sommets historiques est la région de 47 000 $. Le dernier est, bien sûr, de 65 000 $.

Retournez 47 000 $ pour prendre en charge les délais quotidiens et hebdomadaires, et la course haussière se poursuivra probablement à plus de 100 000 $.

À la recherche de 40 000 $ à conserver comme support. pic.twitter.com/pCmaApk05Q

– Justin Bennett (@JustinBennettFX) 9 août 2021