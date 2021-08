Crypto Analyst voit Ethereum «pousser vers» 10 000 $ dans 6 à 12 mois Crypto new media

Le commerçant et analyste de crypto-monnaie Scott Melker, qui héberge le podcast “The Wolf Of All Streets”, a révélé qu’il voyait le prix d’Ethereum atteindre la barre des 10 000 $ en six à 12 mois, tandis que le bitcoin pourrait atteindre six chiffres dans le même laps de temps.

S’adressant à Kitco News Melker, auteur d’un bulletin d’information axé sur la cryptographie et nommé l’année dernière influenceur de l’année pour l’Amérique du Nord par l’échange cryptographique Binance, a commenté le projet de loi sur l’infrastructure américain, qui comprend une disposition sur la taxe cryptographique avec ce qui était réputé « exigences irréalisables ».

Ces exigences ont été satisfaites par un nombre croissant de législateurs, ce que Melker a noté est de “sensibiliser” et “en fait, incitant plus de gens à acheter qu’à vendre”.

Il a ajouté que le projet de loi “parle d’imprimer plus d’un billion de dollars à partir de rien” pour payer une facture “qui n’a absolument rien à voir avec la crypto-monnaie” et pourtant, la disposition sur la crypto-monnaie “a gelé la facture pendant trois ou quatre jours. Et le monde entier a parlé de bitcoin et de l’industrie de la cryptographie. »

Melker a également souligné que le marché des crypto-monnaies pourrait bientôt bénéficier de l’approbation d’un fonds négocié en bourse (ETF) par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Il a déclaré :

L’approbation d’un ETF serait le plus grand événement unique dans l’histoire du bitcoin pour que ce grand mur d’argent ait la confiance nécessaire pour entrer – fonds de pension, dotations, fonds souverains. Ils viendront quand il y aura un ETF.

L’analyste a ajouté qu’un ETF bitcoin serait un “catalyseur pour une véritable adoption institutionnelle” de la crypto-monnaie. Selon ses mots, des réglementations sensées pourraient également être introduites par le président de la SEC, Gary Gensler, ce qui profiterait également à l’industrie.

Pour Melker, une réglementation raisonnable qui « protège les consommateurs est une bonne chose et ouvrirait probablement la porte à beaucoup d’argent institutionnel important qui attend sur la touche ce genre de feu vert pour entrer dans l’espace ».

Tenant compte de tout cela, l’analyste a souligné que nous voyions l’intérêt institutionnel revenir dans l’espace et a prédit qu’Ethereum pourrait se diriger vers les 10 000 $ dans six à 12 mois, tandis que le bitcoin pourrait être sur un territoire à six chiffres.

Je pense que cette correction est probablement terminée et que nous devrions voir de nouveaux plus hauts historiques d’ici la fin de l’année. Je ne serais pas du tout surpris de voir le bitcoin s’échanger à six chiffres dans les six à 12 prochains mois, ou l’ethereum même pousser vers 10 000 $ pendant cette période.

Il a ajouté qu’au fil du temps, BTC pourrait atteindre sept chiffres par pièce, tandis qu’Ethereum pourrait passer à 20 000 $ ou même 30 000 $. Comme indiqué, l’ancien cadre de Goldman Sachs, Raoul Pal, a déclaré qu’il pensait que le prix de la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière pourrait atteindre 20 000 $ “ce cycle”, sur la base de la loi de Metcalfe.

