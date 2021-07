Crypto App Robinhood annonce son intention de devenir public Crypto nouveaux médias

Poursuivant une longue série de sociétés de cryptographie devenues publiques, l’application de trading populaire Robinhood est la dernière entreprise de monnaie numérique à annoncer une introduction en bourse (offre publique initiale). La société allègue qu’elle récoltera jusqu’à 2 milliards de dollars de nouveaux fonds grâce à l’événement qu’elle prévoit d’organiser au cours des prochains mois, selon un communiqué déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Robinhood est prêt pour ses débuts publics

Les actions commenceront à environ 38 $ à 42 $. Avec la vente, la société de huit ans devrait atteindre une valorisation d’environ 32 milliards de dollars.

Tout cela sonne bien et dandy au début. Le problème est que la crypto-monnaie – dans laquelle Robinhood semble se plonger fortement – ​​souffre ces derniers temps, et les échanges sont en baisse pour le compte. Le bitcoin lui-même a perdu plus de 50% de sa valorisation globale, avec le récent record de 64 000 $ à la mi-avril, semblant être le fruit de l’imagination des commerçants. Au moment de la rédaction de cet article, la devise numérique numéro un au monde par capitalisation boursière se négocie dans une fourchette de 29 000 $.

Même Robinhood semble reconnaître le fait que le trading a pratiquement disparu des projecteurs. Selon son dossier auprès de la SEC, il prévoit même que ses revenus tomberont dans les trois prochains mois, alors pourquoi organiser cet événement maintenant ? Le document se lit comme suit :

Nous prévoyons que nos revenus pour le trimestre clos le 30 septembre 2021 seront inférieurs à ceux du trimestre clos le 30 juin 2021, en raison d’une baisse des niveaux d’activité de négociation par rapport aux niveaux record d’activité de négociation, en particulier dans les crypto-monnaies, au cours des trois mois clos le 30 juin 2021, et la saisonnalité attendue.

Cela continue de se produire

La société semble sortir une page du livre de Coinbase et de Circle, l’ancienne société ayant déposé son premier dossier en bourse à la mi-avril, à peu près au moment où le bitcoin a atteint son plus haut niveau de l’année. Circle n’a pas tardé à emboîter le pas, affirmant qu’il organiserait une introduction en bourse plus tard dans l’année. Le PDG et co-fondateur Jeremy Allaire a mentionné :

Au début de l’année, nous avions connu une croissance très spectaculaire de l’USDC et une très forte traction avec les nouveaux produits et services que nous lançons. Notre point de vue est que nous étions dans une position assez unique pour développer et développer rapidement une franchise majeure construite autour de la fourniture de services financiers basés sur la monnaie numérique dans le monde entier. C’est une occasion unique de pouvoir non seulement lever ce montant de capital, mais de transformer l’entreprise en une entreprise responsable devant le public.

Robinhood, pour la plupart, a eu une histoire controversée avec la cryptographie, ayant interrompu toutes les transactions Bitcoin et Dogecoin au début de l’année après que la société a estimé que les prix des deux actifs augmentaient trop haut.

