Crypto Art et Cinéma s’unissent : CryptoPunks signe un accord avec les principaux agents d’Hollywood

L’art crypto arrive sur le tapis rouge et arrive maintenant, de la main de CryptoPunks, au quartier californien des arts de la scène, Hollywood. De même, la croissance des NFT continue d’être présente chaque jour. Il n’est donc pas surprenant que l’un des protagonistes de Crypto Art, CryptoPunks, ait signé un accord avec les principaux agents hollywoodiens, United Talent Agency.

De même, ce type de nouvelles continue d’arriver pour les utilisateurs de l’écosystème crypto, car de plus en plus d’investisseurs de grandes marques et de conglomérats commencent à être inclus dans la machinerie et le catalogue des crypto-monnaies, des jetons et des NFT..

Un accord de représentation est signé avec United Talent Agency pour CryptoPunks, Meebits et Authoglyphs

Larva Labs, l’équipe derrière le projet extrêmement populaire CryptoPunks, a signé un accord avec des agents de la Hollywood United Talent Agency (UTA). Il s’agit d’une agence artistique qui représente des artistes et d’autres professionnels de l’industrie du divertissement, et maintenant ils représenteront Crypto Art.

De plus, selon un article paru mardi dans le Hollywood Reporter, UTA représentera Larva Labs dans le cadre d’accords de propriété intellectuelle (IP) pour la télévision, les films, les jeux vidéo, les licences et les publications. Deux autres projets NFT de Larva Labs, Meebits et Autoglyphs, seront également représentés par UTA. Donner encore plus de sens à la signature de cet accord par CryptoPunks.

Il est important de savoir que CryptoPunks a été lancé en 2017. Et c’est l’un des premiers projets NFT créés sur Ethereum. L’accord lié à la propriété intellectuelle avec UTA marque une étape importante pour Larva Labs et le monde des NFT. Depuis, il s’agit de l’un des premiers exemples de contenus créés dans le secteur Blockchain qui sont entrés dans l’industrie du divertissement conventionnel.

“Je dirais que c’est l’une des premières opportunités pour une propriété intellectuelle entièrement issue du monde des crypto-monnaies d’entrer dans un espace de divertissement plus large, et ils l’ont mérité.” Lesley Silverman, directrice d’UTA Digital Assets, a expliqué au Hollywood Reporter.

CryptoPunks continue d’avoir un impact sur les NFT

Le projet CryptoPunks a maintenu un créneau relativement important pendant la majeure partie de sa courte histoire. Ceci avant d’exploser en popularité cette année au milieu d’une vague croissante d’intérêt pour le secteur NFT. Qui a enregistré des ventes de 2,5 milliards de dollars au cours des six premiers mois de cette année.

De même, selon les données du site Web CryptoPunks, les NFT de Larva Labs OG ont généré un chiffre d’affaires total incroyable de 1,18 milliard de dollars. Ceci à partir de 2017, avec 304,8 millions de dollars de ventes au cours des sept derniers jours seulement. Le CryptoPunk le moins cher à vendre est actuellement au prix de 115 Ether (ETH) avec une valeur d’environ 391 000 $ au moment de la publication.

CryptoPunks signe un accord avec les principaux courtiers hollywoodiens, marquant un impact pour les NFT. Source : CryptoPunks.

De plus, des personnalités publiques comme le rappeur Jay Z, Steve Aoki et l’homme d’affaires Gary Vaynerchuk seraient propriétaires de CryptoPunks. De plus, le géant de la technologie des paiements Visa a acheté le CryptoPunk 7610, à 49,50 ETH d’une valeur de 150 000 $ au moment de l’achat.

Enfin, il y a 10 000 CryptoPunks NFT au total. Qui ont été générés par ordinateur à partir d’un ensemble de fonctionnalités unique pour créer les avatars individuels de pixel art.

Ils ont été initialement réclamés gratuitement, et TechCrunch a rapporté en avril de cette année qu’un collectionneur se faisant appeler “mr703” en ligne avait arraché 703 Punks lors de la sortie initiale. Ce qui signifie que cet utilisateur a des centaines de NFT dans une collection qui vaut maintenant des dizaines de millions de dollars.

