Négociation et investissement

Crypto Asset Funds a enregistré une sortie record pour la deuxième semaine consécutive; Cardano a attiré son plus grand flux entrant

Les produits d’investissement multi-actifs et Polkadot ont également enregistré des entrées, ainsi que Litecoin, Stellar et Ripple, représentant des investisseurs «choisissant activement des pièces de preuve de mise en fonction de considérations environnementales».

Les produits d’investissement dans les actifs numériques ont connu une nouvelle sortie record pour la deuxième semaine consécutive.

Pour la semaine se terminant le 21 mai 2021, un autre nouveau record de sorties totalisant 97 millions de dollars s’est produit, représentant seulement 0,2% du total des actifs sous gestion (AUM).

Par rapport aux entrées nettes pour l’année à ce jour, 5,5 milliards de dollars, les sorties restent faibles à 11,8% de l’actif sous gestion. Pourtant, cela représente «un changement net de sentiment suite à un examen réglementaire croissant et des préoccupations concernant les références environnementales de Bitcoin», lit-on dans le rapport hebdomadaire de CoinShares.

Ce qui a ajouté au total des sorties record était Ethereum (ETH), qui a enregistré des sorties mineures de 12,6 millions de dollars après sa longue série d’entrées record totalisant 924 millions de dollars depuis le début de l’année, soit 8% de l’AUM. ETH 4,26% Ethereum / USD ETH USD 2594,40 $

Fait intéressant, les altcoins ont enregistré un sentiment positif continu avec des entrées dans tous les domaines totalisant 27 millions de dollars. Cardano (ADA) reste le plus populaire, qui a enregistré les entrées les plus importantes de 10 millions de dollars, «ce qui peut représenter des investisseurs choisissant activement des pièces de preuve de participation en fonction de considérations environnementales. ADA 2,70% Cardano / USD ADA USD 1,55 USD

Les produits d’investissement multi-actifs et Polkadot (DOT) ont également enregistré des entrées de 7 millions de dollars et 5,5 millions de dollars, respectivement. Bien que BNB n’ait eu aucun afflux, Litecoin (LTC), Stellar (XLM) et Ripple (XRP) en ont vu, respectivement, 1,8 million de dollars, 1,1 million de dollars et 900 000 dollars.

Alors que 21Shares, Grayscale et 3iQ ont enregistré des entrées, l’émission d’ETC, Purpose et CoinShares ont enregistré des sorties nettes.

«Opportunité de croissance»

Lundi, le gestionnaire d’actifs numériques CoinShares a également annoncé un record pour 2021 avec ses bénéfices, y compris les variations de la valeur de ses actifs numériques quadruplant au premier trimestre pour s’établir à 32,1 millions de livres sterling (45,4 millions de dollars).

Bien que le marché de la cryptographie atteigne une capitalisation boursière de 2,6 billions de dollars à un moment donné, ces chiffres «impressionnants» «ne comprennent que 35 points de base de la richesse mondiale, soulignant l’opportunité de croissance», a déclaré Jean-Marie Mognetti, PDG de CoinShares.

La société qui négocie au Nasdaq a également déclaré une augmentation de 24,7 millions de livres sterling (34,9 millions de dollars) d’une année sur l’autre du résultat global. Ses actifs sous gestion ont également été multipliés par 10 pour atteindre 3,4 milliards de livres (4,8 milliards de dollars).

Par rapport à un bénéfice net de 80 millions de livres sterling (113 millions de dollars) l’année précédente, la société a enregistré une perte de 1,77 milliard de livres sterling (2,5 milliards de dollars) au premier trimestre.

CoinShares a également annoncé son intention de lancer un segment d’activité pour le marché du crédit à la consommation afin d’élargir sa clientèle au-delà des investisseurs institutionnels.

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.