Crypto Asset Manager Bitwise lance le fonds Polygon (MATIC)

La société de gestion d’actifs numériques basée à San Francisco – Bitwise Asset Management – a annoncé le lancement de son fonds Bitwise Polygon (MATIC).

Selon un communiqué de presse officiel partagé avec CryptoPotato, le Fonds servira de véhicule d’investissement géré par des professionnels qui donnera aux clients fortunés de Bitwise un accès à MATIC, la crypto-monnaie native du réseau Polygon.

La société a noté que seuls les clients Bitwise accrédités peuvent se qualifier pour des souscriptions de placement privé pour le nouveau produit, avec un investissement minimum de 10 000 $ et des rachats hebdomadaires.

Une étoile montante

Commentant le développement, Matt Hougan, directeur des investissements chez Bitwise, a déclaré que la société avait choisi de lancer un fonds pour MATIC en raison de la percée de Polygon dans la résolution de l’incapacité d’Ethereum à répondre à lui seul à tous les cas d’utilisation les plus prometteurs des crypto-monnaies, y compris DeFi. et NFT.

«Pendant des années, l’enthousiasme suscité par les cas d’utilisation les plus prometteurs de la cryptographie, y compris DeFi et NFT, a été atténué par le fait qu’Ethereum n’est tout simplement pas conçu pour tout gérer. Beaucoup travaillent sur des concurrents d’Ethereum pour résoudre ce problème, mais Polygon a connu une traction révolutionnaire avec une solution complémentaire unique qui augmente la vitesse et l’efficacité d’Ethereum. Les investisseurs s’interrogent sur cette étoile montante. Avec le lancement du nouveau Bitwise Polygon Fund aujourd’hui, nous sommes ravis de continuer à aider les investisseurs à accéder à l’ensemble croissant d’opportunités émergentes dans le domaine de la cryptographie.

Alors que le réseau continue de croître, Polygon a accueilli les meilleurs projets DeFi et NFT, y compris OpenSea et Aave, dans son écosystème. Les frais de gaz exorbitants et les problèmes d’évolutivité rencontrés par la blockchain Ethereum ont incité ces protocoles à faire le pas.

Le co-fondateur de Polygon, Sandeep Nailwal, a également commenté cette étape en déclarant :

«Nous sommes ravis qu’un plus large éventail d’investisseurs accrédités et institutionnels puisse désormais s’exposer au jeton MATIC et contribuer à encourager un plus grand développement de l’écosystème Polygon. Polygon est devenu l’un des blocs de construction les plus essentiels de Web3. L’inclusion dans la gamme de fonds de Bitwise est un excellent indicateur de notre travail et de nos progrès jusqu’à présent. »

Prendre MATIC en public

Bitwise est également impatient de rendre le Polygon Fund public sous le ticket « OTCQX » quand et s’il est éligible. De plus, Coinbase Custody Trust Company, LLC, agira en tant que dépositaire du Bitwise Polygon Fund.

Le gestionnaire d’actifs a actuellement plus de 1,5 milliard de dollars d’actifs sous gestion (AUM) et avait lancé plusieurs autres fonds plus tôt cette année, notamment le Bitwise Uniswap Fund, le Bitwise DeFi Crypto Index Fund, etc.

