Crypto ATM Firm Coin Flip ouvre un tout nouveau bureau à Chicago Crypto new media

L’opérateur Bitcoin ATM Coin Flip grandit comme un fou. La société ouvre maintenant un nouveau bureau dans l’ancien quartier des bureaux de poste de Chicago, dans l’Illinois.

Coin Flip devient vraiment gros

À partir de 2015, Coin Flip est devenu l’une des sociétés de guichets automatiques cryptographiques les plus importantes et à la croissance la plus rapide du pays. Au moment d’écrire ces lignes, l’entreprise emploie plus de 200 employés et cherche à en ajouter encore plus d’ici la fin de 2021.

La société a récemment obtenu une grosse subvention de l’État de l’Illinois. Coin Flip a reçu environ 1,7 million de dollars de crédits d’impôt sur la base de l’idée qu’il resterait dans l’Illinois à long terme. De plus, elle doit verser un minimum de 17 millions de dollars en investissements en capital pour rester en règle et conserver l’argent qui lui a été donné.

Le PDG de Coin Flip Ben Weiss a expliqué dans une interview :

Il s’agit du plus grand bail de crypto-monnaie ici dans l’État de l’Illinois, et cela renforce encore Coin Flip en tant qu’entreprise locale fondée et construite ici même à Chicago.

Rien que l’année dernière, la société a gagné plus de 50 millions de dollars en frais de transaction. Weiss pense que ce nombre passera à 100 millions de dollars d’ici la fin de 2021. La société a récemment été nommée entreprise à la croissance la plus rapide à Chicago par Crain’s Chicago Business.

La représentante démocrate Margaret Croke a exprimé son enthousiasme pour la présence de Coin Flip dans la plus grande zone métropolitaine de l’État. Elle a déclaré :

L’Illinois a déjà le talent et l’infrastructure en place pour être une plaque tournante mondiale pour cette industrie en pleine croissance, et j’espère que nous continuerons à progresser vers la réalisation de cet objectif.

Une célébrité monte à bord

Ce n’est pas la première fois que Coin Flip fait la une des journaux nationaux. La société a fait l’objet d’une grande histoire il y a quelques mois à peine lorsqu’il a été annoncé que la star de Broadway et de la sitcom Neil Patrick Harris serait le nouveau porte-parole de la société. L’acteur a récemment discuté de ses habitudes d’investissement en cryptographie, affirmant qu’il était un grand fan et qu’il avait eu l’opportunité de commencer à investir tôt :

Je me souviens quand j’ai entendu parler du bitcoin pour la première fois. Comme la plupart des gens, je ne le comprenais pas complètement, mais à l’époque, le prix du bitcoin était si bas que je pensais pouvoir tenter le coup sans trop risquer. Maintenant, mon investissement a énormément augmenté et s’est multiplié en valeur. Même les grandes entreprises et les investisseurs traditionnels prennent tous le train en marche. Mon objectif est de faire savoir à tout le monde à quel point il est facile et accessible d’investir dans la crypto-monnaie et de rejoindre l’avenir de la finance.

Au moment de mettre sous presse, l’Illinois sert de siège à près de 60 sociétés liées à la blockchain et à la cryptographie. Il est allégué que les emplois augmenteront au sein de l’État jusqu’à 25 % grâce à ces entreprises d’ici 2025.

Étiquettes : Ben Weiss, Coin Flip, Neil Patrick Harris