Crypto aura un quatrième trimestre «extraordinaire», déclare l’ancien directeur de Goldman Sachs

L’ancien gestionnaire de macro hedge funds, Raoul Pal, a déclaré que le dernier trimestre de l’année serait “extraordinaire” pour les crypto-actifs.

Avant de fonder le service de recherche en stratégie macro-économique et d’investissement GMI en 2005, Pal a co-géré le GLG Global Macro Fund à Londres pour la société mondiale de gestion d’actifs GLG Partners (qui s’appelle désormais « Man GLG »). Avant cela, Pal a travaillé chez Goldman Sachs, où il a co-géré l’activité de vente de hedge funds européens en actions et dérivés d’actions.

De plus, Pal est actuellement PDG de la chaîne de vidéo financière et commerciale Real Vision, qu’il a cofondée en 2014.

S’exprimant dans une récente interview de Real Vision Finance, Pal a expliqué que les derniers mois de l’année ont toujours été haussiers pour les crypto-actifs. Pal a déclaré que les investisseurs devraient être à l’affût des signes d’un changement de marché afin de “prendre le bon bus” et d’éviter d’être laissés pour compte.

Tel que rapporté par le Daily Hodl, Pal a déclaré :

Mon pari est que le bus crypto est une fusée et non un bus. Et ce dernier trimestre sera extraordinaire.

Pal a poursuivi, affirmant que les changements dans le paysage macroéconomique au cours des prochains mois serviraient de catalyseur à la fois pour les actifs numériques et les actions technologiques. Il a également mentionné que tout changement positif ou négatif dans le macro-récit créerait des opportunités pour les actifs numériques, comme un ralentissement de la croissance.

Il a dit:

Je pense que c’est dans le domaine des rendements obligataires plus faibles, probablement des marchés plus faibles pendant une période de temps, puis plus de relance, et cela enflamme les actions de croissance. Toute cette thèse de l’âge exponentiel à nouveau, et change ce sur quoi les gens se concentrent sur les marchés.

Pal a prédit qu’un changement dans le paysage macroéconomique conduirait à un plus grand intérêt pour la technologie par rapport aux produits de base, et a déclaré que toute l’année se déroule “généralement entre septembre et décembre”.

Le gourou de la macroéconomie a été optimiste sur les crypto-actifs jusqu’à la fin de l’année, affirmant le mois dernier que le marché avait la “configuration parfaite” pour poursuivre la course haussière.

