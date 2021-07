Crypto aux Emirats Arabes Unis. TRES a été approuvé par DMCC pour une licence commerciale OTC pour échanger des crypto-monnaies

Comparer

Sur la photo de gauche à droite : Saif Al Mansouri, PDG de TRES OTC DMCC, Ahmed Bin Sulayem, PDG et PDG de DMCC, Dmitry Krasnogor, PDG de TRES OTC DMCC, Antony Katin, PDG de SIMBA Storage, et Alexey Liakhovnenko, PDG de TRES Group GmbH

En 2020, lors du sommet de Davos, le DMCC (UAE Free Economic Zone) a annoncé un partenariat stratégique avec CV VC et CV Labs pour lancer Crypto Valley, le plus grand écosystème de crypto, blockchain et grand livre distribué au monde à Dubaï. .

De plus en plus de pays adoptent les crypto-monnaies après une longue résistance. Les Émirats arabes unis sont à juste titre l’un des pays les plus progressistes de ces dernières décennies, ne s’arrêtant pas et ne voyant aucune perspective dans le développement de l’industrie de la crypto-monnaie dans le pays, après de longs déni et malentendus.

L’industrie de la crypto-monnaie a déjà montré sa force et ses sérieuses intentions de conquérir le monde entier et de faire mieux. La capitalisation des crypto-monnaies augmente chaque année et l’adoption par l’industrie continue de se développer rapidement.

Récemment, l’ouverture officielle de Crypto Valley à Dubaï a eu lieu et les travaux actifs ont commencé, la société suisse TRES Group, développeur de SIMBA Storage, a reçu une licence de trading de crypto-actifs pour effectuer des transactions de gré à gré avec des crypto-monnaies afin de développer l’industrie de la crypto aux Émirats arabes unis. Jusqu’à présent, il s’agit du premier permis, mais pas du dernier, du pays.

“Una y otra vez, hemos visto que la innovación se ha visto impulsada por un apoyo de primera clase, ya sea a través de programas de incubadora y aceleradora para pymes o entornos favorables a los negocios, opciones de licencias especializadas y regulaciones progresivas para multinacionales plus grand. Le DMCC Crypto Center, exploité en partenariat avec CV Labs, réalise exactement cela : un écosystème complet entièrement compatible avec tous les types et toutes les tailles d’entreprises opérant dans le secteur des crypto-monnaies.

Deux de nos principaux objectifs pour Crypto Center sont de faciliter l’innovation dans l’espace blockchain et crypto et de favoriser l’adoption mondiale de la technologie. Avec une gamme de leaders de l’industrie au Crypto Center, les réglementations progressives fixées par les autorités de Dubaï et le cadre de soutien préexistant établi par le DMCC, nous espérons que Dubaï sera le lieu où toutes les entreprises de cryptographie rechercheront des opportunités de croissance. Comme Ralf Glabischnig, le fondateur de CV Labs, l’a dit lors du lancement du Crypto Center, le DMCC Crypto Center est bien placé pour devenir le plus grand écosystème de crypto au monde. » – Ahmed Bin Sulayem – PDG et PDG de DMCC .

“L’industrie mondiale de la cryptographie, bien qu’encore à un stade assez naissant, a un grand potentiel, dans la mesure où elle affectera probablement positivement toutes les industries et tous les secteurs. Comme indiqué dans notre récent rapport sur l’avenir du commerce, les experts du commerce et les chefs d’entreprise du monde entier pensent que l’infrastructure numérique, et en particulier la blockchain et d’autres technologies cryptographiques, joueront un rôle de plus en plus important dans l’avenir du commerce mondial.

Dubaï est devenu synonyme d’innovation et l’émirat a certainement adopté les technologies d’adoption de la blockchain. Avec des initiatives dirigées par le gouvernement telles que la stratégie Dubai Blockchain poussant l’application de la blockchain dans la mesure du possible dans ses secteurs public et privé, Dubaï démontre comment la blockchain peut offrir un large éventail d’avantages. Grâce au DMCC Crypto Center, les Émirats arabes unis dirigent sans équivoque le développement de l’industrie mondiale de la cryptographie. » – Ahmed Bin Sulayem, président exécutif et PDG de DMCC

Auparavant, la licence pour échanger des actifs cryptographiques aux Émirats arabes unis était illégale et inaccessible, ce qui imposait une série de restrictions aux grandes structures bancaires et institutionnelles prêtes à mener des activités avec des crypto-monnaies dans le pays.

La licence de trading d’actifs cryptographiques est une étape majeure dans le développement et la formation de l’industrie de la technologie blockchain, le développement des affaires, l’afflux de projets technologiques et de startups, ainsi que la masse monétaire pour le pays. La licence de trading d’actifs cryptographiques ouvre des opportunités pour les grands investisseurs institutionnels et les structures bancaires de l’industrie de la cryptographie qui leur étaient auparavant inaccessibles. Cela entraînera une augmentation de la capitalisation du marché des crypto-monnaies dans son ensemble.

« L’écosystème DMCC Crypto Center est la dernière communauté d’affaires axée sur le secteur de la crypto et de la blockchain dans la zone franche DMCC de Dubaï. Il offre l’atterrissage parfait pour toute entreprise axée sur un certain nombre de domaines dans ce secteur technologique innovant en plein essor et offre une large gamme de supports, de produits et de services, y compris le premier espace d’accélérateur de coworking axé sur l’industrie, CV Labs. comme TRES, entrez dans la communauté DMCC Crypto et profitez de tout ce que Free Zone a à offrir. Dubaï est en train de devenir rapidement le centre du monde mondial de la cryptographie et pour une bonne raison », déclare James Bernard, directeur des ventes / développement commercial et responsable des ventes aux entreprises chez DMCC.

Les spécialistes de TRES mettent en évidence les grandes perspectives de développement de l’industrie de la crypto-monnaie dans les pays arabes, y compris celles provoquées par le changement global des modèles, notamment en termes de technologie.

Le PDG de SIMBA, Anton Katin, fait des analogies, évoquant la transition généralisée vers les voitures électriques, l’énergie solaire et la volonté de nombreux pays de s’éloigner des schémas habituels de consommation, d’importation et d’exportation de ressources non renouvelables.