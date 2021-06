Crypto Bank Anchorage annonce des prêts adossés à des ETH pour les institutions

Les clients institutionnels qui possèdent Ethereum peuvent désormais accéder à des prêts de qualité bancaire, avec ETH entiercé fournissant une garantie.

Le fournisseur de garde de crypto-monnaie et de banque numérique Anchorage Digital propose désormais un produit de prêt adossé à Ethereum aux investisseurs institutionnels. La banque d’actifs numériques fournira le service de prêt en partenariat avec BankProv, une banque assurée par la FDIC qui se classe actuellement comme la 10e plus ancienne banque des États-Unis.

La banque de crypto-monnaie propose déjà des prêts garantis pour les clients propriétaires de Bitcoin. Mais désormais, les clients institutionnels peuvent emprunter en USD sur leurs avoirs Ethereum, dans un arrangement simple qui permet aux clients de continuer à détenir leurs positions cryptographiques. Pour se protéger contre les défauts de paiement, la banque conservera Ethereum en garantie.

Cela survient alors même que l’espace crypto continue de connaître une augmentation de la demande de prêts ETH, malgré une récente faiblesse décimant les gains de prix. Les entrées sur Ethereum ont bondi la semaine dernière, et les investisseurs sont plus susceptibles de considérer la baisse des prix comme une opportunité d’acheter des crypto-monnaies à un prix avantageux.

Selon Dave Mansfield, PDG de BankProv, le partenariat avec Anchorage s’aligne sur sa « mission et sa conviction que le marché de la cryptographie devrait avoir le même accès et les mêmes droits aux outils de financement traditionnels que toute autre entreprise légale, bien capitalisée et conforme. … “

Les banques numériques qui amènent les gens à la crypto

En janvier, Anchorage a reçu l’approbation du Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC) pour devenir la première banque crypto autorisée par le gouvernement fédéral. La lettre permet à Anchorage de fournir des services d’entiercement aux banques traditionnelles qui cherchent à offrir des services liés à la cryptographie.

Le 25 février, Anchorage a annoncé que son tour de table de série C avait levé 80 millions de dollars, les fonds étant destinés à étendre ses services de prêt numérique. GIC, le fonds souverain de Singapour, a dirigé le financement, avec la participation de Blockchain Capital, Lux et Indico.

D’autre part, la banque numérique britannique Revolut a annoncé qu’elle ajouterait plus de crypto-monnaies à sa liste de devises prises en charge. L’application de la banque prend déjà en charge 21 jetons, avec Polygon (MATIC), Cosmos (ATOM) et Chainlink (LINK) parmi les derniers ajouts.

https://coinjournal.net/news/crypto-bank-anchorage-announces-eth-backed-loans-for-institutions/