Crypto Bank Anchorage va commander une évaluation de plus de 2 milliards de dollars dans un nouveau cycle de financement, selon des sources

La société de garde de crypto-monnaie Anchorage lève un important tour de table qui valorisera la société basée à San Francisco entre 2 et 3 milliards de dollars, selon quatre personnes familières avec les plans.

« Anchorage est sur le point d’augmenter à une valorisation de 3 milliards de dollars », a déclaré l’une des personnes qui ont demandé à ne pas être nommées. « Ils lèvent un gros tour et c’est basé sur le fait que les institutions financières cherchent à entrer dans cet espace. » Un autre initié de l’industrie a déclaré que la valorisation pourrait se situer entre 2 et 3 milliards de dollars.

La prochaine augmentation intervient alors que les entreprises de cryptographie apportent des évaluations de capital-risque qui rendent le statut de «licorne» technologique pittoresque. Une valorisation de plusieurs milliards de dollars ne serait pas exagérée pour Anchorage : la semaine dernière, la société de conservation de crypto-monnaies basée à Londres, Copper, a déclaré qu’elle levait 500 millions de dollars à une valorisation de 2,5 milliards de dollars.

La conservation de la cryptographie, en particulier, est devenue un secteur en vogue, les banques et les grandes fintech cherchant à acquérir des entreprises spécialisées dans le stockage d’actifs numériques, ou du moins à y obtenir une participation stratégique.

En février de cette année, Anchorage a levé une série C de 80 millions de dollars, dirigée par GIC, le fonds souverain de Singapour. Andreessen Horowitz (a16z), Blockchain Capital, Lux et Indico ont également participé au tour. L’évaluation de l’entreprise n’a pas été divulguée à l’époque.

Anchorage se distingue comme la première entreprise crypto-native à recevoir une charte bancaire fédérale de l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC), ce qui en fait la première « banque d’actifs numériques » nationale aux États-Unis.

Anchorage a refusé de commenter.