Crypto Bill 2021 : 5 questions clés sur les publicités crypto, les escroqueries, les taxes, plus de réponses par Nirmala Sitharaman

« Je n’ai pas d’informations toutes prêtes sur le montant des taxes perçues sur la cryptographie ou sur le montant qui a été payé dessus », a déclaré Sitharaman. (Image : IE)

Alors que le marché indien de la cryptographie attend l’introduction du projet de loi sur la crypto-monnaie et la monnaie numérique officielle 2021, lors de la session d’hiver du Parlement, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman lors de l’heure des questions à Rajya Sabha a noté mardi que le projet de loi attendait l’approbation du cabinet. Voici un bref récapitulatif de tout ce que le ministre des Finances a dit sur les crypto-monnaies au Parlement :

Ques – Quels sont les plans du gouvernement pour fermer les publicités cryptographiques ?

Nirmala Sitharaman – Il n’y a pas de solution actuellement pour fermer les publicités crypto mais certainement pour avertir les gens du risque encouru, le gouvernement prend des mesures via SEBI et RBI. Certes, ils pourraient faire plus (en matière de sensibilisation) mais nous sommes maintenant à un point où la facture viendra bientôt.

La question de la fermeture des publicités cryptographiques a été soulevée par le haut dirigeant du BJP et député de Rajya Sabha, Sushil Kumar Modi. Le député a ajouté plus tard « lors de la récente coupe du monde de cricket, plus de 50 crores de roupies ont été dépensés par les échanges cryptographiques dans des publicités diffusées sans aucun avertissement. Ces publicités sont trompeuses et peuvent entraîner de lourdes pertes.

Modi a également souligné que le Crypto Bill était également répertorié lors de la session budgétaire mais n’a pas pu être introduit.

Nirmala Sitharaman – La dernière fois que le projet de loi a été proposé, mais par la suite parce qu’il y avait d’autres dimensions, qu’en temps réel, nous pensions qu’il était important d’intégrer dans le projet de loi. Ce projet de loi a été retravaillé et arrive maintenant comme un nouveau projet de loi. Donc, l’intention était soit d’améliorer ce projet de loi, soit de proposer un projet de loi beaucoup plus récent. Une fois que le Cabinet aura réglé la facture, celle-ci entrera dans la maison. À propos des publicités trompeuses et de l’interdiction des publicités, les directives du Conseil indien des normes de publicité sont à l’étude et les réglementations qu’elles ont toutes sont examinées afin que, si nécessaire, nous puissions prendre une sorte de décision pour dire comment nous allons gérer cela.

Lire aussi : Nirmala Sitharaman : Aucune proposition de reconnaître le Bitcoin comme monnaie ; le gouvernement ne collecte pas les données BTC

Ques – Que compte faire le gouvernement contre le risque de blanchiment d’argent et d’escroqueries avec la croissance des transactions cryptographiques ?

Nirmala Sitharaman — Le risque que cela puisse conduire à une sorte de transferts illégaux vers des activités peu souhaitables est une question qui est bien surveillée régulièrement par les institutions, par les autorités chargées de l’application, etc. Ce sont des questions qui sont discutées à différents niveaux.

Ques – Y aurait-il un cadre juridique distinct pour les jetons non fongibles (NFT) ? En outre, combien de personnes ont payé des impôts sur les revenus cryptographiques et combien d’impôts ont été perçus ?

Nirmala Sitharaman — Je n’ai pas d’informations toutes prêtes sur le montant des taxes perçues sur la cryptographie ou sur le montant qui a été payé dessus. Concernant l’existence d’un cadre distinct pour les TVN, pour le moment, je ne peux peut-être pas dire qu’il y aura un cadre distinct ou non, mais il est certain que toutes ces questions sont en cours de discussion.

Ques – Que fait le gouvernement pour sensibiliser les gens aux risques associés aux investissements cryptographiques ?

Nirmala Sitharaman – Jusqu’à ce que le projet de loi arrive, il y a eu des déclarations émises par le gouvernement, SEBI et RBI (sur les risques encourus), et aussi une tentative de sensibilisation équitable a été faite pour dire qu’il s’agit d’un domaine à risque et que les gens devraient être conscients de ce qu’ils font. Une sensibilisation ou une « alerte » a été émise afin que les gens soient assez avertis. Que beaucoup a été fait.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.