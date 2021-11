Crypto Bill sera présenté lors de la session d’hiver ; cherche à interdire les pièces privées avec «certaines exceptions»

Le projet de loi chercherait à autoriser certaines exceptions pour promouvoir la technologie sous-jacente de la crypto-monnaie et ses utilisations. (Image : pexels)

Un nouveau projet de loi visant à réglementer les crypto-monnaies en Inde devrait être présenté lors de la session d’hiver du Parlement. Avec 25 autres nouveaux projets de loi, le projet de loi sur la crypto-monnaie et la réglementation de la monnaie numérique officielle, 2021 a également été inscrit pour introduction cette session d’hiver qui commencerait le 29 novembre, selon le programme législatif publié mardi pour la prochaine session.

Le projet de loi chercherait à « créer un cadre facilitant la création de la monnaie numérique officielle qui sera émise par la Banque de réserve de l’Inde », a noté l’ordre du jour. « Le projet de loi cherche également à interdire toutes les crypto-monnaies privées en Inde, cependant, il autorise certaines exceptions pour promouvoir la technologie sous-jacente de la crypto-monnaie et ses utilisations. »

