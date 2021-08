Crypto Binamon (BMON) pour les jeux NFT et basés sur la blockchain est en hausse de 3500% – Voici comment acheter

Binamon (BMON) est un nouveau crypto basé sur NFT qui prend d’assaut l’espace crypto depuis son lancement en juin. En conséquence, les acteurs de la blockchain, les investisseurs et les commerçants se battent pour le jeton Binamon (BMON) en raison de son potentiel de retour sur investissement.

Par conséquent, Invezz a créé un court article pour aider les personnes intéressées par le jeton Binamon (BMON) à savoir comment et où l’acheter et également à comprendre son fonctionnement.

Pour plus d’informations, continuez à lire l’article.

Comment et où acheter du Binamon (BMON) en ligne

Pour acheter Binamon (BMON) en ligne, sélectionnez simplement un échange de crypto-monnaie répertoriant la pièce MIST, créez un compte, puis procédez à l’achat de la pièce BMON en déposant des fonds en utilisant l’une des méthodes autorisées (fiat ou crypto).

Après des recherches approfondies menées par une équipe de professionnels d’Invezz, les bourses suivantes ont été sélectionnées comme les meilleures plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter du Binamon (BMON) en ligne :

Qu’est-ce que Binamon (BMON) ?

Binamon (BMON) est la crypto-monnaie native de la blockchain Binamon. Pour ceux qui entendent parler de la blockchain Binanmon pour la première fois, il s’agit d’une plateforme de jeu blockchain NFT qui a été lancée sur Binance Smart Chain (BSC).

Les joueurs interagissent avec des monstres numériques appelés Binamons, chacun avec des caractéristiques spécifiques de la classe, de la puissance du klaxon, de l’attaque et de l’élément qui les rend NFT.

Les utilisateurs se battent après avoir misé des jetons BMON et le gagnant remporte le prix. Pendant les batailles, un petit pourcentage des jetons BMON est brûlé pour maintenir la réserve de jetons dégonflée.

En plus d’utiliser le Binamon dans le jeu, les utilisateurs peuvent créer et recevoir une forme physique de leurs Binamons à la maison, ce qui les oblige à utiliser le contrat intelligent disponible, appelé Booster, pour démontrer la propriété de leur Binamon NFT et également payer en utilisant le Jeton BMON.

Devriez-vous acheter Binamon (BMON) aujourd’hui ?

Suite aux récents mouvements de prix, Binamon (BMON) pourrait être un bon investissement à long terme, d’autant plus qu’il est associé à l’industrie populaire du NFT.

Cependant, vous devez être prudent car le marché des crypto-monnaies est très volatil et les prix pourraient changer considérablement en une fraction de seconde seulement, d’autant plus qu’il s’agit d’une crypto relativement nouvelle.

Prévision de prix Binamon (BMON)

Binamon est une blockchain relativement nouvelle et la pièce BMON n’est pas sur le marché depuis longtemps. Il a commencé à être négocié en juin 2021; ce qui signifie qu’il n’a actuellement que quelques mois. Par conséquent, il peut être difficile de prédire votre prochain mouvement de marché. Cependant, il a montré de grandes perspectives de devenir une force avec laquelle il faut compter pour suivre les fluctuations du marché au cours de la courte période au cours de laquelle il a fonctionné.

Couverture des médias sociaux Binamon (BMON)

