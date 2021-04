Crypto Bubble 2021: 5 ours appellent à l’éclatement de la bulle alors que les prix du Dogecoin s’envolent

La crypto est plus qu’un simple sujet brûlant: c’est le centre de discussion dans le monde financier en ce moment. Avec Bitcoin (CCC:BTC-USD) atteignant des records, Coinbase (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE) apportant les actifs numériques au marché traditionnel, et maintenant la montée fulgurante de Dogecoin (CCC:DOGE-USD), les investisseurs ont les mains pleines. Mais maintenant, les ours se demandent quelle pression supplémentaire le marché peut supporter. Verrons-nous la bulle cryptographique éclater en 2021?

Source: Shutterstock

Chris MacDonald, contributeur d’InvestorPlace, a rapporté mardi que de nombreux experts prévoient un crash de Bitcoin. En fait, 74% des gestionnaires de fonds professionnels ont déclaré qu’ils considéraient les actifs cryptographiques comme étant dans une bulle en ce moment. L’un de ces experts baissiers sur la crypto était BTCC fondateur Bobby Lee. Lee affirme que Bitcoin pourrait connaître un long hiver après une correction massive sur toute la ligne, prenant la devise de 80% ou plus.

Qu’est-ce que cela signifie pour les chances d’une bulle cryptographique en 2021?

5 experts avertissent d’une bulle cryptographique en 2021

Les sentiments de Lee envers Bitcoin semblent correspondre aux opinions des analystes de marché qui sont entièrement baissiers sur la crypto. Avec Dogecoin volant à la hausse ces derniers jours, de plus en plus d’opinions baissières bouillonnent.

L’analyste de Freetrade David Kimberley dénonce aujourd’hui DOGE. Il dit que la montée en puissance de Dogecoin est «la théorie de l’imbécile en jeu». Kimberley pense que les achats rapides et l’inflation des prix derrière DOGE conduiront à une vente massive. Bien sûr, le résultat sera une armée de propriétaires de Dogecoin en colère qui sont à court de changements.

La théorie ne semble pas détachée de la réalité. Avec autant de DOGE appartenant à si peu de gens, le risque d’une vente de baleines est là. Et cela concerne le marché de la cryptographie dans son ensemble. La crypto-monnaie est un marché avec de nombreuses baleines, ce qui soulève des inquiétudes quant à l’éclatement d’une bulle.

Matt Partridge de MoneyWeek est un autre ours crypto. Partridge préconise la vente à découvert de cryptos aux lecteurs depuis des mois maintenant, et il n’a pas inversé sa position alors que le marché explose. Avec des prises de vue plus baissières sur Dogecoin et Bitcoin, nous verrons probablement des conseils comme le réchauffement de Partridge.

Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A, NYSE:BRK.B) Le vice-président Charlie Munger est un autre expert qui doute que la bulle cryptographique reste intacte. Il a qualifié le secteur de la cryptographie d’être entièrement spéculatif. Rejoindre Munger dans ces sentiments est un PDG de fonds spéculatifs crypto, Ulrik Lykke, qui rappelle aux investisseurs les dangers de la spéculation. Lykke fait partie du peloton baissier croissant qui prévient d’une correction de proportions bien plus massive que celle du crash crypto de 2017.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.