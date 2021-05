Ethereum (ETH)

Crypto Bull Cathie Wood dit qu’Ark Invest est maintenant Long Ethereum

Ark Investment de Cathie Wood a maintenant ajouté Ether aux actifs sur lesquels il est optimiste.

Jusqu’à présent, la société a été très optimiste sur Bitcoin via Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) et Coinbase via les actions COIN.

Mais selon le dernier dépôt de la société auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Ark se lance également dans l’Ether.

Selon le document, Ark Investment détenait 639 000 parts de Grayscale Ethereum Trust (ETHE) au premier trimestre 2021. À titre de comparaison, elle détient 8,67 millions d’actions de GBTC.

Alors que GBTC se négocie actuellement avec une remise de 17%, la remise sur ETHE est actuellement de 5,43%, selon Bybt.

Au moment de la rédaction de cet article, le marché connaît un effondrement profond, avec Bitcoin en baisse de 51% à 31800 $ et Ether en baisse de 54% à aussi peu que 2000 $ par rapport à leurs plus hauts historiques respectifs. BTC -14,97% Bitcoin / USD BTC USD 37 030,53 USD

Dans un épisode récent de «In the Know», parlant des portefeuilles numériques, qui incluent à la fois la crypto et DeFi, Wood a déclaré au sein des services financiers, qu’ils évoluent «beaucoup plus vite que je ne pense que quiconque aurait pu rêver.»

«L’évolution ou la révolution du portefeuille numérique est devenue virale, et il y a un élément de réseautage social, donc un espace très intéressant», a-t-elle ajouté.

