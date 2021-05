Crypto Capitulation: Pourquoi Mike Novogratz dit que le crash de la crypto d’aujourd’hui pourrait être un “ événement de liquidation ”

Le battement de plusieurs jours que prend la crypto inquiète de nombreux investisseurs. Avec presque tous les acteurs de l’industrie en baisse pour une raison ou une autre, les attitudes baissières deviennent de plus en plus fortes. La vente massive de la crypto-monnaie est-elle un moment de panique ou la capitulation de la crypto est-elle le signe d’une classe d’actifs profondément blessée?

Source: Shutterstock

Une guerre fait rage parmi les investisseurs, les analystes et les écrivains. La récupération ou non de la crypto est le sujet de débat de la semaine. Bitcoin (CCC:BTC-USD), l’affiche de tout le marché, est au centre du désordre, beaucoup spéculant que la pièce est faite pour en tant que leader de l’industrie.

D’autres implorent que la correction du marché prépare la pièce à poursuivre ses gains massifs.

Crypto Capitulation: les pensées de Mike Novogratz

Elon Musk a son mot à dire avec Bitcoin, le qualifiant de très consommateur d’énergie. En tant que tel, Tesla (NASDAQ:TSLA) rejette la crypto. D’autres pièces souffrent de cette information, car elle répand un sentiment parmi les investisseurs qui méprise les devises numériques.

Et maintenant, la classe d’actifs prend un coup du gouvernement chinois. L’interdiction de l’utilisation de la monnaie numérique parmi les institutions financières et les sociétés de paiement est le sel de la vilaine blessure que subit la crypto cette semaine.

Mike Novogratz, PDG de Fonds numériques Galaxy (OTCMKTS:BRPHF), n’est pas convaincu que la crypto est en train de mourir. Novogratz dit que la vente «ressemble à une capitulation» aujourd’hui. Il va même jusqu’à appeler la vente un «événement de liquidation». Mais ce n’est pas la fin, selon le taureau crypto.

«Humpty Dumpty ne se remet jamais en place en deux jours», a-t-il déclaré à CNBC. Les investisseurs se lèveront et brosseront la saleté. Novogratz indique clairement que lui et beaucoup d’autres ont toujours un intérêt profond pour DeFi, et dit qu’il y a toujours un «mouvement» dans la crypto qui ne manquera pas de se poursuivre.

Indépendamment de la gravité de la situation actuelle, Bitcoin est toujours en hausse par rapport à l’année dernière. La pièce a augmenté de plus de 200% au cours des 12 derniers mois, même avec la baisse des prix. En tant que baromètre de la classe d’actifs, il y voit une lecture très positive.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.