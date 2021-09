Crypto Carnage efface les progrès d’août, révélant que les échanges restent un échec astronomique

« Le nombre augmente » et « le nombre diminue ». Une boucle de rétroaction des liquidations fait s’effondrer les prix, mais le meilleur plan d’action est d’acheter l’énorme baisse car cela n’a «jamais pas» fonctionné.

Ce mardi, les marchés de la cryptographie ont subi un coup dur qui a vu Bitcoin perdre plus de 10 000 $ de sa valeur, atteignant 42 000 $ après avoir atteint 53 000 $ plus tôt dans la même journée.

Ether a baissé encore plus fort, ce qui peut très facilement être lié au tweet haussier d’Anthony Sassano, passionné d’Ethereum, tombant sous les 3 000 $, qui a brièvement dépassé les 4 000 $ vendredi.

Le crash a anéanti tous les progrès réalisés au cours du mois dernier.

Ce carnage crypto a également montré que les échanges crypto restent un échec majeur. Alors que Coinbase a baissé en affichant des données de marché latentes et une erreur « 404 » lors de la saisie des commandes, Binance.US était complètement cassé. Gemini était à la traîne avant l’arrêt complet et les commandes sur Kraken ont échoué alors que FTX.US fonctionnait principalement mais a mis en place une limitation de débit agressive.

“CME – le courtier a refusé d’exécuter l’ordre en raison d’une réaction tardive pour limiter la baisse”, a noté le créateur de marché crypto @IamNomad.

Tous les échanges sont interrompus par les personnes essayant d’entrer et le financement est presque sûr wgmi – La terre avant CMS (@cmsholdings) 7 septembre 2021

Alors que le marché de la cryptographie se développe rapidement, valant maintenant plus de 2 000 milliards de dollars, les bourses de cryptographie ont du mal à suivre la demande croissante et continuent de ne pas fonctionner pendant les périodes de volatilité, ce qui est courant sur le marché.

Qu’est-ce qui a causé cela ?

Pour ceux qui recherchent une cause derrière ce carnage, ce crash éclair pourrait être attribué au jour historique pour Bitcoin lorsque BTC a été introduit comme monnaie légale au Salvador, s’avérant être un événement de vente. Cependant, El Salvador a profité de la situation et a acheté la baisse.

“Les plateformes de médias sociaux ont été très prudentes au cours du week-end qu’un plongeon pourrait se produire après le grand jour du Salvador”, a écrit Edward Moya, analyste de marché principal chez Oanda Corp, dans une note. Certains investisseurs ont probablement acheté en prévision de l’événement, puis ont décidé de “vendre le fait”, a-t-il déclaré.

Si vous y réfléchissez, c’est renversant de voir un président publier sur Twitter que son pays vient d’acheter la baisse. Un moment historique. https://t.co/2ujEQhkt4T – Alex Krüger (@krugermacro) 7 septembre 2021

Dans une interview avec Bloomberg, le milliardaire Mike Novogratz a déclaré que ce plongeon soudain dans Bitcoin qui était “un peu d’air qui sortait du ballon”, était la conséquence d’investisseurs de détail qui ont été “trop ​​​​excités” par l’intérêt récent des institutions et sont devenus trop longtemps sur l’effet de levier pour une bonne raison.

« On se rend compte qu’il s’agit d’une technologie et qu’aucun investisseur ne veut rater le prochain Internet. C’est le prochain Internet », a-t-il déclaré, ajoutant que les gens se rendent compte que Bitcoin est plus qu’une simple protection contre la mauvaise politique budgétaire monétaire, mais « plus important encore, c’est le Web 3.0. C’est l’Internet du transfert de valeur.

Ainsi, comme toujours, l’effet de levier reste le coupable, qui avait commencé à augmenter, même si, contrairement à la dernière fois, il n’y avait pas eu le même degré de cupidité et de taux de financement sur le marché.

“Une boucle de rétroaction négative des liquidations semble être la cause principale, car le marché punissait les singes surendettés”, a noté Delphi Digital.

Le ratio des swaps perpétuels à intérêt ouvert sur la capitalisation boursière de Bitcoin avait augmenté car trop de gens anticipaient de nouveaux sommets historiques. Cela suggère un effet de levier élevé et un suivi des tendances. Des valeurs supérieures à 1,55% OI/MC ont anticipé une réversion moyenne des prix à quatre reprises cette année. pic.twitter.com/rwyDX3wlfS – IntoTheBlock (@intotheblock) 7 septembre 2021

Selon Sam Trabucco, PDG d’Alameda Research, la configuration a été la même qu’à chaque fois, ce qui implique des contrats à terme avec des primes très élevées suggérant des achats agressifs, des OI en hausse suggérant que les acheteurs ouvrent des positions, et le nombre qui augmente signifie qu’il y a achat net.

Mais “le nombre augmente” signifie que la prochaine étape de la configuration est “le nombre diminue”.

Alors que les prix s’effondraient, pour une raison quelconque, « certains de ces acheteurs nets agressifs qui ont acheté près du sommet sont liquidés, puis un plus grand nombre d’entre eux sont liquidés… comme sur des roulettes ».

Donc, “la meilleure chose et la plus prévisible est d’acheter l’ÉNORME plongeon – acheter ici n’a jamais été génial.”

« L’histoire se répète à nouveau, et j’ai le sentiment que nous n’en avons pas vu la fin », a déclaré Trabucco, et comme on l’a dit à juste titre, « ceux qui n’apprennent pas de l’histoire sont condamnés à la répéter. »

Bitcoin BTC

46 640,63 $

0,00%

-8.09%

-2,45%

Ethereum ETH

3 443,24 $

+0.33%

-7,43%

-2,85%

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.