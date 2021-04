Crypto Cashback en hausse

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Avertissement: La capitale a reçu un paiement en échange de la rédaction de cet article.

Le monde des crypto-monnaies continue d’évoluer et de créer des moyens innovants pour l’adoption généralisée des crypto-monnaies.

Dans les méthodes traditionnelles d’achats, certaines entreprises offrent des récompenses en espèces aux clients pour leurs achats. Un remboursement crypto fait référence à un système qui récompense les gens pour avoir effectué des achats, mais au lieu d’obtenir des récompenses en monnaie fiduciaire, ils obtiennent leurs récompenses en crypto. C’est en fait aussi simple que cela, et aussi un moyen cool et amusant d’obtenir de la cryptographie, étant donné que vous achetez toujours quelque chose.

Comment ça marche

Fondamentalement, les programmes de remise en argent sont créés comme une plate-forme permettant aux clients d’obtenir des remboursements lorsqu’ils effectuent des achats.C’est une stratégie utilisée par les magasins pour encourager les acheteurs à faire plus d’achats, avec la promesse qu’ils gagneront plus à chaque achat.

Un type très courant de programme de remise en argent implique l’émission de cartes de crédit avec remise en argent. Lorsqu’un achat est effectué au moyen d’une carte de crédit avec remise en argent, les remboursements peuvent être effectués par l’émetteur de la carte, en gardant à l’esprit que les frais d’interchange sont généralement facturés par les détaillants.

Fait intéressant, les utilisateurs de crypto-monnaie ne sont pas en reste, car il existe des programmes de récompenses de remboursement crypto qui récompensent les clients avec des remboursements de crypto-monnaie lorsque les achats sont effectués en ligne et, dans certains cas récents, également hors ligne.

Croissance de la popularité

Il y a eu une croissance sans précédent de la popularité des applications de remise en argent crypto au sein de la communauté crypto, et cela est dû à l’intérêt accru pour la crypto-monnaie qui a peut-être été catalysé par la pandémie COVID-19 qui a affecté le monde en 2020. accorder plus d’attention à être en ligne, s’exposant ainsi à plus d’achats en ligne, ainsi qu’à davantage d’informations et d’investissements cryptés.

Avec la popularité et le succès croissants de la finance décentralisée (DeFi), ainsi que des jetons non fongibles (NFT), il est surprenant de voir émerger davantage de programmes de cash back crypto améliorés. OctoFi est un exemple d’un programme de remise en argent cryptographique aussi étonnant, et la plate-forme offre aux utilisateurs une cryptographie lorsqu’ils effectuent des transactions DeFi et NFT.

Lorsque vous effectuez des transactions avec l’un des partenaires de référence d’OctoFi en utilisant l’application décentralisée (DApp) de la plate-forme, le portefeuille ou à partir de sites Web partenaires, les utilisateurs obtiendront des remboursements sur ces transactions, 100% de la commission de la plate-forme est transférée aux utilisateurs et aux détenteurs de jetons.