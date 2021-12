Crypto.com acquiert la principale plate-forme américaine Nadex et Small Exchange

Crypto.com (CRO / USD), la plate-forme d’échange de crypto-monnaie et de services financiers la plus dynamique au monde, a signé un accord pour acquérir North American Derivatives Exchange® (Nadex®), une bourse et une chambre de compensation dans la gamme réglementée et ciblée des principaux États-Unis. -basé sur la vente au détail et Small Exchange.

Une fois que vous aurez acquis Nadex et Small Exchange, Crypto.com sera en mesure de fournir à ses clients basés aux États-Unis la possibilité de négocier certains contrats à terme et produits dérivés.

Kris Marszalek, cofondateur et PDG de Crypto.com, a commenté :

Notre objectif en tant que plate-forme est d’offrir à nos clients une plate-forme fiable, sécurisée et réglementée avec des outils de classe mondiale pour atteindre l’indépendance financière. Cette acquisition proposée s’appuie sur cette promesse et fournira à nos clients l’accès à un tout nouvel ensemble d’outils financiers pour compléter notre offre actuelle.

Nadex fait partie du groupe IG

Nadex fait partie de l’unité nord-américaine du groupe IG, une entreprise mondiale du FTSE 250 avec une capitalisation boursière de 4,3 milliards de dollars. La bourse basée à Chicago est un leader dans les spreads d’appels, les options binaires et les contrats Touch Bracket ™ (« knock-out ») sur le marché américain, offrant des moyens nouveaux et sécurisés d’obtenir une exposition au marché.

Facilite la négociation pour un large éventail de participants au marché.

Nadex facilite la négociation de produits exclusifs et cotés en bourse pour une grande variété d’acteurs du marché, y compris les sociétés de négoce pour compte propre, les courtiers introductifs (IB), les fonds spéculatifs, les traders de commission à terme (FCM) et les négociateurs.

La ‘Small Exchange’ : un marché à terme innovant

Small Exchange est une bourse à terme innovante proposant des produits plus petits et plus simples destinés aux clients de détail. Les produits à terme disponibles sur le Small Exchange sont plus efficaces en termes de capital et plus faciles à comprendre.

Les rôles de PDG de Nadex et Small Exchange continueront d’être assumés par Travis McGhee et Donald Roberts (respectivement) après l’acquisition par Crypto.com.

June Felix, PDG mondial du groupe IG, a déclaré :

C’est une offre fantastique qui profite à toutes les parties. Nadex et Small Exchange sont des entreprises solides et innovantes et nous sommes ravis que Crypto.com ait reconnu leur potentiel. Ce sera une période passionnante pour les clients et toutes les personnes impliquées dans les affaires.

Dans l’attente d’un examen réglementaire, Crypto.com prévoit de conclure l’acquisition de Nadex et de Small Exchange au cours du premier semestre de l’année prochaine.

