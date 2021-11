Crypto.com Coin a une utilité convaincante pour les sceptiques de la crypto

Pièce Crypto.com (CCC :CRO-USD) a un prix actuel d’environ 72 cents et est classé n ° 14 parmi les meilleures crypto-monnaies par capitalisation boursière. Crypto.com Coin a une capitalisation boursière de 18,3 milliards de dollars, une offre en circulation de 25,3 milliards de pièces CRO et une offre maximale de 30,3 milliards de pièces CRO. Il y a un facteur majeur qui distingue CRO de la plupart des altcoins sans valeur : il a une utilité.

Comme les autres crypto-monnaies, la pièce Crypto.com a bondi en 2021, offrant des gains incroyables aux investisseurs, en particulier pour tous ceux qui ont acheté tôt. Au début de l’année, le CRO était de 5,9 cents. C’est un rendement remarquable de plus de 1,100 %. Quelle est la prochaine étape pour Crypto.com Coin ?

« La fortune sourit aux audacieux »

Sur son site officiel, Crypto.com a une vidéo promotionnelle mettant en vedette Matt Damon mettant en évidence l’expression « la fortune favorise les courageux ».

Qu’y a-t-il donc de courageux chez CRO ?

Tout d’abord, vous devez savoir que Crypto.com Coin (CRO) est le jeton natif de Crypto.com Chain, « une blockchain décentralisée et open source développée par la société de paiement, de trading et de services financiers Crypto.com ».

Crypto.com a une vision audacieuse. Il est indiqué sur son site Web que « Nous sommes une communauté qui construit l’avenir d’Internet : Web3. Propulsé par la crypto-monnaie, Web3 sera plus juste et équitable, détenu par les constructeurs, les créateurs et les utilisateurs. … Sans se laisser décourager, nous saisissons le moment et nous nous engageons. Nous construisons au jour le jour, bloc par bloc, pour donner à chacun le contrôle de son argent, de ses données et de son identité.

Ces mots peuvent sembler n’être qu’un autre argument marketing, mais un examen plus approfondi de la chaîne Crypto.com montre qu’il existe de nombreux développements et nouvelles positifs. Contrairement aux altcoins spéculatifs sans utilité comme Dogecoin (CCC :DOGE-USD) ou Shiba Inu (CCC :SHIB-USD), Crypto.com Coin est très différent.

L’utilité de Crypto.com Coin

Je ne sais pas si Crypto.com réussira à être une plateforme Web3 majeure. Cela semble être un pari audacieux. Ce qui est vrai maintenant, cependant, c’est que l’application Crypto.com compte plus de 10 millions d’utilisateurs et de nombreuses fonctionnalités utiles.

Les caractéristiques les plus notables sont :

Acheter et vendre des cryptos avec trading avancé Investir dans des NFT (tokens non fongibles) Détenir une carte Crypto.com Accès aux prêts Gagner jusqu’à 14,5% par an Gagner des intérêts grâce aux protocoles DeFi Accepter les paiements crypto en tant que commerçant

Un autre facteur très important qui ajoute de la crédibilité à Crypto.com est sa licence d’institution de monnaie électronique (EMI) de la Malta Financial Services Authority. C’est la première plateforme de crypto-monnaie à recevoir cette licence, et c’est ce qui permet à l’entreprise d’émettre des cartes.

Partenariats de pièces de monnaie Crypto.com

Crypto.com a un partenariat stratégique avec Ledger, maintenant toutes les crypto-monnaies des utilisateurs hors ligne dans un stockage à froid. L’entreprise met fortement l’accent sur la sécurité.

Crypto.com a plusieurs partenariats importants qui montrent son engagement à poursuivre ses objectifs stratégiques et à construire sa marque. Certains des partenaires notables incluent la F1, l’UFC, le Paris Saint Germain et l’équipe de Formule 1 Aston Martin Cognizant.

Je vois beaucoup de valeur dans l’utilisation de la Formule 1 pour la promotion. La Formule 1 est très populaire et atteint des centaines de millions de spectateurs. Le parrainer est une décision très intelligente à la fois d’un point de vue marketing et commercial.

Dans l’ensemble, je ne suis pas un partisan du marché des crypto-monnaies. Cependant, j’aime l’utilité de Crypto.com Coin. Il a beaucoup d’utilisations précieuses. C’est l’une des crypto-monnaies que – si je devais investir sur le marché des crypto-monnaies – je surveillerais de près.

