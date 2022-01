Crypto.com Coin: mon choix n ° 4 Moonshot pour 2022

Cet article est extrait de la newsletter Moonshot Investor de Tom Yeung. Pour vous assurer de ne manquer aucun des 100 choix potentiels de Tom, abonnez-vous à sa liste de diffusion ici.

Compte à rebours jusqu’au nouvel an

Source : Stanslavs / Shutterstock.com

Alors que nous continuons notre compte à rebours pour la nouvelle année, voici une question pour vous :

Parmi les cinq actions les plus recherchées sur InvestorPlace.com en décembre 2020, laquelle avait le meilleur 2021 ?

Airbnb (NASDAQ :ABNB)

Nio (NYSE :NIO)

Borne de recharge (NYSE :CHPT)

Palantir (NYSE :PLTR)

Canou (NASDAQ :GOEV)

Réponse : (A) Airbnb (ABNB)

Contrairement à d’autres noms populaires – un mélange d’entreprises de véhicules électriques et de technologies à but non lucratif – Airbnb engrangeait des revenus. Ses actions augmenteraient de 16% en 2021, contre une perte moyenne de 36% pour les autres favoris de la vente au détail.

Alors que 2022 approche, les gens se demandent probablement s’il existe un juste milieu entre les investissements mèmes et les paris solides.

Rassurez-vous, il y en a.

Aujourd’hui, mon choix n ° 4 pour 2022 couvre une entreprise qui ressemble à Airbnb – un favori des mèmes avec de nombreux avantages fondamentaux. Et les fans de crypto se réjouissent : c’est aussi l’un des meilleurs choix de blockchain.

Source : Catalyst Labs / Shutterstock.com

Les trébuchements de Robinhood ouvrent la voie à mon choix n ° 4

Quand j’ai écrit sur Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE) en juillet, je n’étais pas vraiment enthousiasmé par les faux pas de l’entreprise.

« Le récent trébuchement de l’entreprise ouvre la porte à d’autres paris sur Moonshot. »

– Moonshot Investor, 30 juillet

Depuis lors, l’application de trading sans commission n’a cessé de décevoir comme un morceau de charbon proverbial dans le bas de Noël.

Maintenant que HOOD est tombé en dessous de 20 $, certains investisseurs à la baisse pourraient être tentés de se lancer…

… sinon pour un autre concurrent qui pourrait arracher la couronne de Robinhood.

Mon choix n°4 pour 2022

En 2018, la société de cartes crypto Visa parvenue à Monaco a eu une idée géniale :

Pourquoi ne pas acheter le domaine Crypto.com ?

C’était certainement un geste audacieux. Le propriétaire du domaine, Matt Blaze, professeur d’informatique à l’UPenn, a acheté l’URL en 1993 et ​​a refusé toute autre offre depuis lors.

Mais il semble que le PDG Kris Marszalek ait un sacré sens des mots.

« C’est une identité très puissante que nous assumons », a-t-il déclaré dans une interview avec TechCrunch. « C’est représentatif de l’ensemble de la catégorie, donc c’est une énorme responsabilité pour nous de porter le flambeau. Nous ne le prenons pas à la légère et c’est l’une des choses que je pense que nous avons transmises avec succès, qu’en tant qu’entreprise, nous avons un objectif plus élevé.

Le PDG visionnaire a depuis tenu ses promesses. Crypto.com (CCC :CRO-USD) est resté dans le top 10 des applications les plus téléchargées sur le Google (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) App store pour tout le mois de novembre selon le service de suivi des applications SensorTower ; même maintenant, elle reste dans le top 25. L’application compte désormais au moins 10 millions d’utilisateurs.

La raison du succès était double :

Commercialisation. L’entreprise a utilisé une combinaison intelligente de campagnes à succès et de publicités à plus petite échelle. Crypto.com aurait payé 700 millions de dollars pour renommer le LA Staples Center et recruté la star hollywoodienne Matt Damon comme visage d’une campagne télévisée et d’affichage de 100 millions de dollars. Pendant ce temps, une campagne publicitaire agressive sur Reddit et Twitter (NYSE :TWTR) a également donné de bons résultats.

Produit. La société propose plus de 200 crypto-monnaies, bien plus que les sept de Robinhood et les 140 de Coinbase. Crypto.com propose également des crypto-monnaies Visa (NYSE :V), où les utilisateurs peuvent gagner jusqu’à 8% de récompenses de dépenses et 14,5% de récompenses de jalonnement

En d’autres termes, c’est l’application de trading crypto que Robinhood aurait dû être : une application bien-aimée qui offre des services au-delà du simple Dogecoin (CCC :DOGE-USD) commerce.

remuer le doge

Aujourd’hui, les investisseurs de Crypto.com peuvent tout acheter chez meme favori Boucle (CCC :LRC-USD) à la lecture du métaverse Protocole de boson (CCC :BOSON-USD) — à condition que vous viviez dans des juridictions qui autorisent de telles transactions.

La société s’est également développée de manière agressive dans les paiements, offrant à la fois des options P2P et B2C. Crypto.com Pay prend désormais en charge 22 crypto-monnaies sur son application (y compris Shiba Inu (CCC :SHIB-USD)) et 26 cryptos pour les portefeuilles compatibles Ethereum/ERC-20. Les paiements sont effectués hors chaîne, ce qui permet des frais de transaction nuls (bien que des frais de glissement s’appliquent).

En d’autres termes, Crypto.com a réussi à se sevrer de la manie Dogecoin en proposant des produits en dehors du commerce de jetons meme.

Binance Finance

La question à 15 milliards de dollars, bien sûr, est de savoir ce que vaut réellement le jeton natif de Crypto.com. Même si la société mère réussit, cela en vaut-il la peine ?

Voici pourquoi l’expérience de Binance dit « oui ».

Le jeton natif de la Binance Smart Chain — Pièce Binance (CCC :BNB-USD) – figure sur la liste « d’achat » de Moonshot Investor depuis septembre (le jeton a augmenté de 30 % depuis lors). En tant que principale méthode d’échange entre les jetons Binance et l’argent réel, le BNB est un moyen simple de « parquer » de l’argent entre les transactions. Même les plus passionnés Lune de sécurité (CCC :SAFEMOON-USD) les fans ont besoin d’une pause de temps en temps.

CRO suit un playbook similaire. Comme BNB, CRO est déflationniste – les investisseurs sont en concurrence pour une offre limitée de la devise. Les deux sociétés de cryptographie rendent également leurs devises natives aussi attrayantes que possible – Crypto.com offre jusqu’à 14,5% de récompenses de mise et verse une remise en argent en CRO.

Cela signifie que le CRO vaut probablement 85 cents, en supposant que l’entreprise atteigne une valorisation de 50 milliards de dollars et conserve un ratio valeur/pièce d’entreprise similaire à celui de Binance. Et si CRO devient un moyen d’échange en dehors de l’écosystème Crypto.com, les prix pourraient atteindre 1 $ ou plus l’année prochaine. Quoi qu’il en soit, c’est l’un des meilleurs choix de Moonshot pour l’année prochaine.

Les risques d’exécution de Crypto.com

Bien sûr, même CRO comporte des risques importants. En octobre 2020, Crypto.com a fait la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons lorsque l’entreprise a bâclé sa conversion du jeton MCO d’origine en celui du CRO actuel. Le taux de change – s’élevant à un ratio de 33:1 – a dilué les détenteurs existants par un facteur de près de 100. L’entreprise brûlerait plus tard 70 % des jetons CRO pour indemniser les détenteurs.

Crypto.com comporte également un risque commercial important. L’entreprise s’est largement autofinancée grâce à une combinaison d’ICO et de plus-values ​​sur ses Ethereum (CCC :ETH-USD), mais son trésor de 5 milliards de jetons CRO ne durera pas éternellement.

Cela signifie que l’entreprise doit finalement pivoter pour tirer des bénéfices des métiers et des transactions – un exploit qui a pris Bloquer (NYSE :SQ) (anciennement connu sous le nom de Square) sept ans en tant que société ouverte à réaliser. Mais si cela se produisait, les investisseurs pourraient entrer au rez-de-chaussée d’une startup très prometteuse.

Source : Catalyst Labs / Shutterstock.com

L’opportunité de marché manquée de Robinhood

Les lecteurs réguliers de Moonshot sauront que j’aime les entreprises de fintech, en particulier celles qui opèrent dans le secteur lucratif des paiements. Visa génère un rendement des capitaux propres de 37%, ce qui la rend plus rentable qu’Alphabet ou Méta (NASDAQ :FB). Et les entreprises de point de vente (POS) comme Fiserv (NASDAQ :FISV) sont systématiquement rentables malgré que peu de personnes connaissent leur nom. Lorsque vous gagnez 1 à 3 % sur chaque transaction par carte de crédit, il est difficile de ne pas gagner d’argent.

Les entreprises de crypto fintech font passer cette entreprise au niveau supérieur. Ces entreprises pénètrent des marchés très lucratifs avec des produits jamais vus auparavant. Même si ces startups doivent réduire leurs commissions (comme Square l’a fait lors de son expansion sur les marchés de détail des points de vente), elles finiront par combler la différence à mesure que les taux augmenteront à nouveau.

2022 sera l’année où les paiements feront l’objet d’un calcul blockchain. Et si Crypto.com réussit, son jeton est à surveiller.

PS Voulez-vous en savoir plus sur les crypto-monnaies ? Penny actions ? Options ? Laissez-moi une note à moonshots@investorplace.com ou contactez-moi sur LinkedIn et faites-moi savoir ce que vous aimeriez voir.

À la date de publication, Tom Yeung n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Yeung, CFA, est un conseiller en placement inscrit dont la mission est d’apporter de la simplicité au monde de l’investissement.