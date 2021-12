Crypto.com devient le premier partenaire NFT et Crypto de l’équipe sportive professionnelle féminine Angels FC

Crypto.com, l’échange de crypto-monnaie à la croissance la plus rapide au monde basé à Hong Kong, a annoncé mardi qu’il s’était associé à Angel City Football Club (ACFC) de Los Angeles pour obtenir les droits exclusifs d’émettre des crypto-monnaies et des NFT officiels.

Cette coopération vise à élargir l’accès et la connaissance des technologies de crypto-monnaie, de blockchain et Web3 à tous les fans de football de Los Angeles, les joueurs de l’ACFC et aussi dans le monde ; encourageant ainsi les femmes à promouvoir « l’éducation, l’indépendance et l’autonomisation financière ».

Angel City Football Club est une équipe d’expansion prévue de la National Women’s Soccer League qui fera ses débuts en 2022.

L’échange s’est engagé à étendre l’influence de l’industrie de la crypto-monnaie dans diverses communautés et l’équipe a déclaré qu’elle se concentrera sur l’engagement communautaire, l’équité financière et les initiatives à impact social.

Le cofondateur et PDG de Crypto, Kris Marszalek, a déclaré que Crypto.com a toujours été intéressé par la création d’une communauté pour l’avenir d’Internet – Web3, une plate-forme qui peut offrir aux constructeurs, aux créateurs et aux utilisateurs des opportunités égales.

Julie Uhrman, cofondatrice et présidente de l’ACFC, a déclaré :

« Compte tenu de la vitesse à laquelle le Web 3.0 et les crypto-monnaies changent notre monde, nous voulons nous assurer que les femmes participent au voyage en tant qu’investisseurs et créateurs. Nous sommes ravis de travailler avec Crypto.com pour éduquer notre communauté et nos joueurs sur les crypto-monnaies et permettre à nos joueurs à utiliser la puissance des NFT pour se connecter et créer une relation plus profonde avec leurs fans. »

Dans le même temps, Crypto.com a déclaré qu’il continuerait à trouver des moyens uniques et influents d’investir à Los Angeles, la capitale créative du monde.

Le mois dernier, Crypto.com a signé un accord de coopération de 20 ans d’une valeur de 700 millions de dollars avec Anschutz Entertainment Group (AEG), propriétaire du Staples Center et de LA Live.

Le Staples Center sera renommé Crypto.com Arena, et le changement de nom officiel de l’arène aura lieu le 25 décembre, lorsque les Lakers accueilleront les Brooklyn Nets.

Source de l’image : Shutterstock