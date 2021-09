Crypto.com devient partenaire officiel des Philadelphia 76ers | Invezz

Les Philadelphia 76ers et l’échange de croissance dynamique Crypto.com ont annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat, avec lequel Crypto.com devient le partenaire officiel des patchs de maillot de l’équipe. Il s’agit du premier partenariat NBA pour Crypto.com, qui compte plus de 10 millions d’utilisateurs dans le monde. Les fans de l’équipe peuvent acheter leur premier jeton non fongible (NFT) sur Crypto.com NFT.

Le patch fait officiellement ses débuts le 20 octobre

Cette saison, chacune des quatre versions de l’uniforme de l’équipe comportera le patch Crypto.com sur l’épaule gauche. Il apparaîtra également sur tous les maillots authentiques des 76ers vendus par les détaillants NBA. Le patch fait ses débuts officiels le 20 octobre, lorsque les 76ers affronteront les Pélicans de la Nouvelle-Orléans. L’équipe de basket dévoilera le nouvel uniforme City Edition en novembre, en souvenir d’un moment emblématique de son histoire. Ensuite, une autre série NFT unique sera publiée.

Chris Heck, président des opérations commerciales des 76ers, a déclaré :

«Nous sommes ravis de lancer un partenariat à long terme avec une équipe aussi avant-gardiste chez Crypto.com, une entreprise qui partage notre volonté de grandeur. Crypto.com sera intégré dans le tissu de notre identité et ensemble, nous changerons le paysage de l’intégration des crypto-monnaies dans le sport. Nous tirerons également parti de l’expertise avant-gardiste et mondiale de Crypto.com pour présenter notre tout premier programme NFT. Ce sont les types de partenariats créatifs et innovants auxquels nous aspirons, et nous sommes ravis de partager cela avec nos fans à Philadelphie et dans le monde pour les années à venir. »

Kris Marszalek, co-fondateur et PDG de Crypto.com, a ajouté :

«Nous sommes très heureux d’annoncer notre partenariat avec les 76ers, devenant ainsi la première plate-forme de cryptage mondiale avec une association officielle de patch de maillot NBA. La NBA est l’une des ligues les plus populaires au monde et les 76ers étaient un choix évident. Ensemble, nous créerons des expériences intégrées pour les fans du monde entier ; nos intégrations de patch et de court ne sont que le début.

Apparitions dans l’arène et présence médiatique importante de Crypto.com

Crypto.com parrainera également des récompenses pour les fans, apparaîtra dans l’arène à la ligne de base et sur le terrain sur des écrans LED, hébergera une école Crypto.com pour éduquer les fans sur les crypto-monnaies et fera partie de la pièce 76ers Fan. Hub. De plus, l’association s’accompagne d’une présence médiatique importante, notamment des émissions de télévision mondiales, nationales et régionales, Twitter, Facebook, YouTube et d’autres chaînes numériques, etc.

