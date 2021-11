Crypto.com est le partenaire marketing mondial officiel de Twitch Rivals

Crypto.com, la plateforme de cryptographie à la croissance la plus dynamique au monde, et Twitch Rivals ont annoncé un partenariat marketing unique et unique en son genre, a appris Invezz dans un communiqué de presse.

Twitch Rivals est la première destination de divertissement en direct compétitif sur le service de diffusion en direct interactif Twitch, une communauté mondiale qui se réunit chaque jour pour créer des expériences uniques et imprévisibles à partir des interactions de millions de personnes.

Premier partenaire marketing officiel

Crypto.com devient le premier partenaire marketing mondial officiel du hotspot de divertissement en direct et son premier partenaire dans l’histoire de l’Asie-Pacifique. L’échange crypto comblera également le fossé entre la crypto et l’esport grâce à ce partenariat pluriannuel.

Kris Marszalek, co-fondateur et PDG de Crypto.com, a déclaré :

Nous sommes très heureux d’ajouter Twitch Rivals, la maison de l’esport, à notre portefeuille croissant des meilleures marques de sport au monde. Avec plus d’un milliard de joueurs dans le monde, les fans de jeux et d’esports sont des natifs du numérique, pour qui les crypto-monnaies sont incontournables.

L’échange comprendra un placement médiatique, des segments de marque in-stream, une exclusivité de catégorie, des activations lors d’événements Twitch et plus encore en tant que partenaire marketing officiel de Twitch Rivals.

L’association se lance en direct de Las Vegas le 4 novembre

Le partenariat unique sera lancé demain, le 4 novembre, lors de Twitch Rivals: Ultimate Challenge, en direct de Las Vegas. Une compétition LAN et des défis IRL auront lieu au cours de l’événement de deux jours.

Crypto.com bénéficiera d’une exposition de la marque à travers plus de 250 flux Twitch Rivals par an dans le monde – de l’Amérique du Nord et latine à l’Europe, au Moyen-Orient et à l’Afrique jusqu’à l’Asie-Pacifique.

Lou Garate, directeur des ventes mondiales de sponsoring pour Twitch, a déclaré :

Twitch Rivals a construit une communauté mondiale fidèle de fans de nouvelle génération. Grâce à notre partenariat avec Crypto.com, nous sommes impatients de continuer à créer de nouveaux moments passionnants pour susciter l’engagement de nos téléspectateurs passionnés et férus de technologie.

Crypto.com sert plus de 10 millions de clients

L'échange et l'application de cryptographie à la croissance la plus rapide au monde peuvent desservir plus de 10 millions de personnes dans le monde.

