Crypto.com et Lega Serie A s’associent pour lancer NFT pour Coppa Italia 2021

Lega Serie A, une ligue de football italienne, a rejoint Crypto.com dans ce qui est le premier pour l’industrie du football. La plate-forme de crypto-monnaie a publié cette nouvelle via un article de blog le 6 mai, notant que ce partenariat en fera le sponsor officiel de la crypto-monnaie et de la NFT lors de la prochaine finale de la Coppa Italia 2021, où Atalanta jouera contre la Juventus.

Selon le blog, Crypto.com aidera Lega Serie A à lancer une collection NFT pour célébrer l’événement, qui aura lieu au stade Mapei de Reggio Emilia le 19 mai. La collection NFT comprendrait, entre autres, des rendus numériques du trophée officiel et des temps forts du match. Les NFT seront disponibles exclusivement sur Crypto.com/NFT.

A travers cette joint-venture, les deux parties cherchent à offrir aux fans de football en Italie et dans le monde de nouvelles expériences. Selon la publication, la collaboration entre Crypto.com et Lega Serie A s’étendra au-delà de la finale de la Coppa Italia.

Commentant cette décision révolutionnaire, le PDG de la Lega Serie A, Luigi De Siervo, a déclaré que la ligue était ravie de rejoindre Crypto.com. Il a continué à promouvoir les capacités pionnières de la Ligue de Serie A, notant qu’il s’agissait de la première ligue de football au monde à signer un accord avec une entreprise du secteur de la cryptographie.

Un accord mutuellement avantageux

Siervo a ajouté que ce partenariat aidera la ligue à atteindre un public plus large, soutenant ainsi les efforts en cours pour développer la marque à l’international. Il a ajouté que la finale de la Coppa Italia de cette année aiderait à montrer que Lega Serie A se concentre sur l’avenir et l’innovation. Selon lui, l’événement offrira aux fans du monde entier une expérience passionnante avant le début du jeu, sur le terrain et après la fin du match.

Crypto.com, qui a une application en croissance rapide et plus de 10 millions d’utilisateurs dans le monde, bénéficiera également de manière significative de cette collaboration, car il est sur le point d’être davantage exposé.

Selon Kris Marszalek, co-fondateur et PDG de Crypto.com, le match Atalanta-Juventus attirera les fans de football du monde entier. Il a ajouté que Crypto.com saisira cette opportunité pour apporter les meilleurs traits de blockchain à l’industrie du football en travaillant avec Lega Serie A pour développer des NFT qui deviendront des classiques instantanés et des objets de collection très recherchés.