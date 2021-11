Crypto.com et Silvergate lancent des dépôts et des retraits en USD | Invezz

Crypto.com, l’échange le plus dynamique au monde, et le principal fournisseur de solutions d’infrastructure financière Silvergate introduisent des dépôts et des retraits en USD pour les clients institutionnels, a appris Invezz dans un communiqué de presse.

Solution supplémentaire de rampe on/off

Le partenariat se manifeste par une solution de rampe d’accès/de sortie supplémentaire sur l’échange Crypto.com. Les clients institutionnels peuvent utiliser Silvergate pour transférer en toute transparence des USD de leurs comptes bancaires vers la bourse et vice versa, gratuitement.

Ils auront accès au réseau Exchange du fournisseur, une plate-forme de paiement qui traite les paiements en temps quasi réel, permettant aux utilisateurs d’envoyer des dollars américains 24 heures sur 24, 365 jours par an. Cette option sera disponible pour les clients institutionnels sur tous les marchés des devises.

Kris Marszalek, cofondateur et PDG de Crypto.com, a commenté :

Nous sommes ravis de travailler avec Silvergate pour offrir une solution de rampe d’accès/de sortie fiat supplémentaire à nos clients institutionnels. Il s’agit d’une solution très demandée qui permettra une expérience de trading encore meilleure sur l’échange Crypto.com. Les produits et services de Silvergate comblent le fossé entre le monde financier traditionnel et le monde de la cryptographie, soutenant notre mission d’« accélérer la transition du monde vers la cryptographie ». Nous sommes impatients d’étendre le service à plus de clients. »

Alan Lane, PDG de Silvergate, a ajouté :

Nous sommes heureux d’accueillir Crypto.com en tant que client Silvergate et participant SEN. Sa base d’utilisateurs mondiale diversifiée et dédiée et son engagement envers le succès de l’industrie contribuent à assurer une plus grande adoption de la cryptographie dans le monde entier.

À propos de Crypto.com

Fondé en 2016, Crypto.com sert aujourd’hui plus de 10 millions de clients avec l’application cryptographique à la croissance la plus rapide au monde, aux côtés de Crypto.com Visa Card, le plus grand programme de cartes cryptographiques au monde, Crypto.com Exchange et Crypto.com DeFi Wallet. Crypto.com NFT est la première plate-forme de collecte et d’échange de NFT soigneusement sélectionnés dans les mondes de l’art, du design, du divertissement et du sport.

Crypto.com est construit sur une base de sécurité, de confidentialité et de conformité et est la première société de crypto-monnaie au monde à avoir ISO / IEC 27701: 2019, CCSS Level 3, ISO27001: 2013 et PCI: DSS 3.2.1, Compliance with Level 1 et évalué de manière indépendante au niveau 4, le plus haut niveau pour les cadres de confidentialité et de cybersécurité du NIST, ainsi que pour la conformité au contrôle de l’organisation des services (SOC) 2.

