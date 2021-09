Crypto.com étend sa police d’assurance pour couvrir 750 millions de dollars

Crypto.com, un échange de crypto-monnaie renommé, a augmenté son programme d’assurance pour couvrir jusqu’à 750 millions de dollars d’actifs numériques. L’échange a annoncé cette nouvelle dans un article de blog plus tôt dans la journée, notant que la nouvelle politique est dirigée par Arch Underwriting, une division de Lloyd’s Syndicate 2012. Cette expansion aurait transformé le programme d’assurance de Crypto.com en l’un des plus importants du crypto. industrie.

Selon le billet de blog, il s’agit de la plus grande couverture d’assurance que la bourse a assurée pour ses actifs de stockage à froid à Ledger Vault depuis son lancement. La police comprenait une couverture de garde directe et indirecte. Grâce à Crypto.com, ses 10 millions d’utilisateurs peuvent investir dans diverses crypto-monnaies, sachant que leurs actifs sont protégés. La police d’assurance est censée couvrir les menaces, telles que les dommages physiques ou la destruction, ainsi que le vol par des tiers.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Commentant ce développement, Kris Marszalek, co-fondateur et PDG de Crypto.com, a déclaré :

Nous pensons que la sécurité et la confidentialité des données sont la base de l’adoption généralisée des crypto-monnaies. La politique renouvelée de Lloyd étendra considérablement la protection de la sécurité de notre base d’utilisateurs croissante, ainsi que notre excellente politique précédente et notre approche proactive continue de « défense en profondeur ».

Le résultat d’alliances stratégiques

Selon James Croome, directeur de la souscription Arch des beaux-arts et des espèces au Lloyd’s Syndicate 2012, comprendre le processus d’entiercement est l’une des étapes les plus vitales et les plus chronophages de la souscription d’un actif numérique. Cependant, rejoindre Ledger Vault a permis à Crypto.com d’offrir aux abonnés la confiance dans sa garde en sécurité. En plus de cela, Crypto.com a obtenu une police d’assurance dans un délai plus court.

Cette nouvelle intervient alors que les sociétés d’actifs numériques continuent d’étendre leur couverture d’assurance pour protéger les fonds des utilisateurs. Cela explique peut-être pourquoi les investisseurs institutionnels se sont de plus en plus tournés vers la classe d’actifs naissante. Avant Crypto.com, BitGo a augmenté son programme d’assurance de stockage à froid pour couvrir plus de 700 millions de dollars d’actifs numériques. Avant cette expansion, la couverture d’assurance de l’entreprise valait 100 millions de dollars.

Cette nouvelle intervient après que le Poly Network a subi une attaque de 612 millions de dollars en août. Ce piratage très médiatisé montre à quel point il est important pour les entreprises de chiffrement d’obtenir des polices d’assurance offrant une protection contre le vol, car l’infrastructure de chiffrement est sensible aux attaques coordonnées.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent