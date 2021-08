Crypto.com étend son service fiscal à l’Australie ZyCrypto ⋆ Crypto nouveaux médias

Publicité





Crypto.com est heureux d’annoncer que ses services fiscaux sont désormais disponibles en Australie.

Conformément à l’annonce, Crypto.com a décidé de se développer en Australie après le lancement réussi de Crypto.com Tax aux États-Unis et au Canada.

Crypto.com Tax est une solution gratuite permettant aux propriétaires de crypto-monnaie de déclarer facilement leurs impôts. Ce service permet aux utilisateurs de générer des rapports fiscaux précis et organisés sans frais. En outre, le service permet aux utilisateurs d’enregistrer leurs gains en capital à court ou à long terme, de consulter l’historique de leurs transactions et toute autre transaction imposable et non imposable liée à la cryptographie.

Crypto.com Tax a une intégration complète avec les bourses et les portefeuilles populaires avec une interface facile à utiliser. Notamment, le service permet aux utilisateurs d’importer des enregistrements de transactions cryptographiques à partir de portefeuilles et d’échanges pris en charge. Certains des échanges et portefeuilles pris en charge incluent Bittrex, Binance, Bitbuy. Coinbase, Kraken et autres. Les utilisateurs peuvent importer les données via une synchronisation API avec les principales plates-formes telles que l’application Crypto.com ou en téléchargeant un fichier CSV.

En commentant l’expansion, le cofondateur et PDG de Crypto.com, Kris Marszalek, a expliqué :

« Nous sommes ravis d’étendre notre service gratuit de déclaration fiscale cryptographique à l’Australie. Nous nous engageons depuis longtemps à offrir la plate-forme de chiffrement la plus conforme et la plus facile à utiliser au monde. Dans le cadre de cet engagement, nous sommes fiers d’offrir à tous les investisseurs australiens en cryptographie une solution simple pour déclarer leurs impôts. D’autres marchés seront bientôt ajoutés.

Crypto.com Tax fournit une estimation des gains ou des pertes imposables sur les transactions cryptographiques pertinentes. Cela se fait en quelques minutes. Le service permet également à l’utilisateur de télécharger le rapport dans un format de son choix. Ensuite, ils peuvent utiliser le rapport pour déclarer leurs impôts. Une chose à noter est que tous les résultats sont transparents et révisables avant que les résultats finaux ne soient générés.

Avant de lancer le service, Crypto.com a travaillé avec des conseillers fiscaux professionnels pour s’assurer que le service répondait à toutes les exigences fiscales australiennes.

Crypto.com Tax est le premier produit de taxe cryptographique entièrement gratuit sur le marché. Les utilisateurs peuvent commencer en s’inscrivant à l’aide de leurs adresses e-mail ou de leurs comptes Google. Notamment, les utilisateurs ne doivent pas nécessairement être un utilisateur de Crypto.com. Dans les prochains jours, Crypto.com espère étendre le service fiscal à d’autres juridictions.

