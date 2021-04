Crypto.com fournira des liquidités à Finxflo dans le cadre d’un nouveau partenariat

La plate-forme d’échange de crypto-monnaie et l’émetteur de cartes Crypto.com fourniront des liquidités dans le cadre d’un nouveau partenariat avec l’agrégateur de liquidité hybride basé à Singapour Finxflo.

Dans une annonce faite aujourd’hui, Crypto.com a déclaré qu’il rejoindrait Finxflo en tant que premier fournisseur de liquidités de la société, permettant apparemment à la bourse d’augmenter son volume de transactions et d’atténuer la volatilité du marché. En général, les agrégateurs de liquidité peuvent permettre aux traders de crypto de profiter de pools de liquidité plus profonds et d’une exécution des prix plus avantageuse.

«Nous voulons éliminer les obstacles associés au crypto trading et rationaliser l’expérience pour les nouveaux investisseurs particuliers», a déclaré James Gillingham, PDG de Finxflo. «Alors que nous continuons à approfondir notre liquidité, nous pouvons fournir les meilleurs niveaux de prix possibles à travers les pools de liquidité pour les investisseurs institutionnels aux commerçants de détail sensibles aux prix.»

Une plate-forme cryptographique avec une liquidité adéquate ou élevée et des prix de marché compétitifs peut attirer des traders supplémentaires revenant pour plus de transactions, ce qui à son tour fournit des liquidités à d’autres traders agissant en tant que contreparties. Finxflo dit qu’il s’agit d’un agrégateur de liquidité hybride, visant à offrir des prix compétitifs pour les projets de financement centralisé et décentralisé. Ce modèle augmenterait la vitesse des transactions et réduirait la probabilité de manipulation du marché.

Onchain Custodian fournirait des services de garde cryptographique à Finxflo afin que la plate-forme se conforme à la réglementation anti-blanchiment d’argent en vertu de la règle de voyage du groupe d’action financière. Entre autres directives, la règle oblige les échanges cryptographiques et les fournisseurs de portefeuilles de garde à divulguer les informations client lorsqu’ils facilitent une transaction de 1000 $ ou plus.