Crypto.com lance la version bêta du réseau principal Cronos

La version bêta du réseau principal Cronos a officiellement été lancée le 8 novembre. Cronos sera désormais la première chaîne Cosmos EVM pour DeFi, NFT et Metaverse avec ce développement.

Ce nouveau projet vise également à permettre aux développeurs d’interagir facilement avec l’application Crypto.com et le réseau Cronos. Il apportera également des DApps à l’écosystème Crypto.com.

Selon un communiqué de presse partagé avec Invezz, la version bêta du réseau principal Cronos est en développement depuis plusieurs mois. L’objectif de ce projet est de fournir une évolutivité au secteur DeFi et à l’écosystème d’applications décentralisées.

La version bêta du réseau principal Cronos apportera des avantages significatifs tels que « faible coût, hautes performances, finalité rapide et interopérabilité intégrée ». Le projet vise à apporter des applications décentralisées à plus de 10 millions d’utilisateurs sur le réseau Crypto.com.

Le communiqué de presse note également que,

En tirant parti du SDK Cosmos, Cronos intègre l’interopérabilité dès le premier jour. Son protocole Inter-Blockchain Communications (IBC) permet l’interopérabilité et la connexion avec la chaîne Crypto.org et d’autres chaînes compatibles IBC (par exemple, Cosmos Hub). Cronos est dans une position unique pour relier l’écosystème Cosmos et l’écosystème EVM.