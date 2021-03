Crypto.com lance le réseau principal de jetons CRO

Crypto-monnaie d’échange Crypto.com a lancé une blockchain publique open-source entièrement décentralisée, la chaîne Crypto.org.

Dans une annonce faite aujourd’hui, l’échange de crypto-monnaie a déclaré qu’il avait lancé sa blockchain publique Crypto.org après plus de deux ans de recherche et développement, deux réseaux de test et une exécution à sec du réseau principal avec 275 millions de transactions qui auraient été traitées en un mois. Le jeton natif de la blockchain sera le Crypto.org Coin (CRO).

Le mois dernier, Crypto.org a brûlé plus de 70 milliards de CRO – environ 10 milliards de dollars à l’époque – avant le lancement du réseau principal. La nouvelle chaîne a déjà traité plus de 7 000 transactions au moment de la publication, ce qui, selon Crypto.com, visait «les paiements, les DeFi et les NFT».

«La décentralisation est importante», a déclaré le PDG de Crypto.com, Kris Marszalek. «Aujourd’hui, vous êtes confronté à de mauvaises options. Vous pouvez utiliser Blockchain A et payer des frais élevés dans un environnement lent, encombré mais décentralisé. OU, vous pouvez utiliser la Blockchain B, rapide, peu coûteuse, mais connue pour être complètement centralisée. »

Avec plus de 10 millions d’utilisateurs, l’échange cryptographique a fait des offres importantes ce mois-ci avec le lancement d’une plate-forme de jetons non fongibles, ou NFT, avec du contenu exclusif d’artistes. De plus, la société a récemment rejoint le réseau Visa pour étendre la portée de sa carte de crédit cryptée.