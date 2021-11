Crypto.com lance un portail VIP, CRO enregistré

Crypto.com, l’une des bourses les plus dynamiques au monde, a lancé une solution OTC de pointe pour les clients VIP et institutionnels, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Le portail OTC fournit des cotations instantanées et personnalisées pour les transactions de bloc OTC en vrac, ce qui était auparavant fait manuellement.

Modifications des prix pré-approuvés

La nouvelle solution permet aux traders à volume élevé d’acheter ou de vendre des paires de trading à l’aide d’un moteur de trading backend à un prix pré-approuvé. Le moteur est capable de fournir un devis en quelques secondes. Les clients VIP et institutionnels peuvent désormais profiter des conditions du marché et conclure des transactions en gros rapidement grâce au nouveau portail très intuitif.

Kris Marszalek, co-fondateur et PDG de Crypto.com, a commenté le lancement :

Nous sommes ravis de lancer notre solution OTC pour les clients institutionnels et VIP, leur permettant d’exécuter facilement des transactions en bloc et de saisir plus efficacement les opportunités de marché.

Actuellement, le portail n’est accessible qu’à certains clients VIP institutionnels et de détail de la bourse. Tous les utilisateurs institutionnels et les niveaux VIP y auront accès dans un proche avenir.

Monnaie Crypto.com enregistrée

Le jeton natif de la bourse, CRO (CRO / USD), a gagné plus de 42% au cours des 7 derniers jours, atteignant des sommets historiques la semaine dernière. Aujourd’hui, la bourse sert plus de 10 millions de clients dans le monde. Il comprend l’application cryptographique à la croissance la plus rapide au monde, le plus grand programme de cartes cryptographiques et le portefeuille Crypto.com DeFi. C’est également une plate-forme de premier ordre pour la collecte et le partage de NFT, triés sur le volet dans les mondes de l’art, du design, du divertissement et du sport.

Réalisations et jalons impressionnants

Crypto.com a son siège à Singapour et compte près de 3 000 employés avec des bureaux dans les Amériques, en Europe et en Asie. L’échange repose sur une base solide de sécurité, de confidentialité et de conformité. C’est la première société de crypto-monnaie au monde à se conformer aux normes CCSS Niveau 3, ISO / IEC 27701 : 2019, PCI : DSS 3.2.1, Niveau 1 et ISO27001 : 2013. Elle possède également le plus haut niveau de cadre de confidentialité et de cybersécurité dans le monde.NIST.

