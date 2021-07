Crypto.com/NFT prend désormais en charge les retraits en chaîne pour les articles émis sur Crypto.org

Crypto.com/NFT prend désormais en charge les retraits en chaîne vers tous les portefeuilles et marchés de la chaîne Crypto.org, a appris Invezz dans un communiqué de presse de la bourse. Tout NFT que vous possédez peut être transféré vers un portefeuille ou un marché crypto.org. Deux options pour les portefeuilles sont Crypto.org Chain Desktop Wallet et Crypto.com DeFi Wallet. Crypto.com a créé un contenu de classe mondiale depuis son lancement au printemps de cette année, notamment de créateurs bien connus tels que Boy George, KCamp, Snoop Dogg et Lega Series A.

Kris Marszalek, cofondateur et PDG de Crypto.com, a commenté l’annonce :

« L’ouverture de la chaîne des retraits est importante pour les collecteurs, nous sommes heureux que cette fonction soit active. Nous sommes impatients de lancer le support multi-chaînes à l’avenir, ouvrant davantage d’options d’auto-garde et d’affichage pour les collectionneurs.

La première plateforme NFT

Crypto.com/NFT a été récemment lancé, mais est devenu la principale plate-forme de collecte et de partage de NFT du monde du design, de l’art, du sport et du divertissement. Le portefeuille Crypto.com DeFi, qui est le portefeuille non dépositaire de la plate-forme, permet aux utilisateurs de visualiser, gérer, partager et envoyer des jetons DeFi et NFT en parallèle. Le portefeuille prend en charge NFT ERC721 et ERC1155 sur le réseau Ethereum (ETH / USD).

Jalons et faits de Crypto.com

L’application Crypto.com connaît la croissance la plus rapide au monde aujourd’hui, desservant plus de 10 millions de clients. La carte Visa de la bourse est le plus grand programme de cartes cryptographiques au monde. L’échange a été développé sur une base de conformité, de confidentialité et de sécurité. Il s’agit du premier échange de crypto-monnaie au monde certifié conformément à la norme ISO/IEC 27701 : 2019, CCSS Niveau 3 et ISO27001 : 2013. Il compte plus de 1 500 employés dans des bureaux sur quatre continents.

