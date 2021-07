Crypto.Com obtient une licence EMI pour offrir des virements bancaires aux clients maltais

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

La société de paiement par crypto-monnaie Crypto.com a obtenu la licence Malta Electronic Money Institution (EMI) de la Malta Financial Services Authority (MFSA), lui permettant d’émettre des cartes de paiement et de fournir des virements bancaires directs aux clients du pays insulaire européen.

Il est important de noter que Crypto.com est la première société de crypto-monnaie à obtenir une telle licence. L’entreprise a reçu le permis parce qu’elle a travaillé en étroite collaboration avec le régulateur pour permettre le processus.

Sur la base de ce développement, Crypto.com, basé à Hong Kong, a déclaré qu’il prévoyait de se conformer pleinement aux réglementations régissant l’industrie de la cryptographie dans tous les pays où il opère.

Kris Marszalek, PDG et co-fondateur de crypto.com, a parlé de la réussite de l’entreprise en ce qui concerne l’obtention de la licence.

« Nous nous sommes engagés dès le premier jour à bâtir une entreprise entièrement réglementée. Travailler avec les régulateurs est le meilleur moyen de remplir notre mission d’accélérer la transition mondiale vers les crypto-monnaies. Être la première plate-forme mondiale de crypto-monnaie à recevoir une licence EMI de la MFSA est une étape importante pour l’industrie dans son ensemble. »

L’EMI n’est qu’une licence supplémentaire qui permet à Crypto.com d’approfondir ses opérations à Malte. En mai, la société est devenue la première société mondiale de crypto-monnaie à obtenir une licence d’actifs financiers virtuels (VFA) de la MFSA, lui permettant de fournir des services de trading de crypto-monnaie aux clients du pays.

Crypto.com espérait autrefois obtenir la licence EMI de Malte. En février de l’année dernière, la MFSA a souligné pourquoi la bourse n’était pas autorisée à opérer dans le pays.

En 2018, Malte était considérée comme l’une des nations les plus favorables à la cryptographie et ses réglementations cryptographiques étaient considérées comme les plus innovantes au monde. Cependant, au fil du temps, le pays a imposé des réglementations plus strictes à son industrie financière. En conséquence, toutes les sociétés financières et bancaires, y compris les sociétés de cryptographie, devraient obtenir diverses licences pour fournir leurs services.

Environ 70 % des entreprises, qui ont franchi la première étape pour obtenir la licence MFSA, n’ont pas poursuivi le processus de demande après que le régulateur a amélioré sa réglementation en raison des problèmes de blanchiment d’argent soulevés par l’Union européenne.

Le mois dernier, le Groupe d’action financière internationale (GAFI) a classé Malte parmi les pays prenant les mesures appropriées pour prévenir la criminalité financière.

Contrôle réglementaire mondial

La nécessité d’acquérir les licences appropriées est devenue la clé pour exploiter les entreprises de crypto-monnaie en toute sécurité. De nombreux régulateurs du monde entier ont intensifié leur examen des échanges de crypto-monnaie, qui fonctionnent sans les licences appropriées.

Récemment, l’échange de crypto-monnaie Binance a été confronté à de nouvelles mesures de répression réglementaires de plusieurs pays, dont le Japon, le Royaume-Uni, le Canada et d’autres.

Le mois dernier, le régulateur britannique a interdit à Binance de mener des activités réglementées dans le pays.

En mai, le Royaume-Uni a retiré la demande d’enregistrement de Binance auprès de la Financial Conduct Authority car elle ne répondait pas aux exigences de lutte contre le blanchiment d’argent. Par conséquent, le régulateur a ordonné à la bourse d’ajouter un avis sur son application et son site Web pour montrer aux utilisateurs britanniques qu’elle n’est pas autorisée à mener une activité réglementée dans le pays.

Pendant ce temps, les régulateurs de Thaïlande, du Japon et du Canada ont également émis des avertissements similaires à la bourse.

La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario du Canada a récemment accusé Binance de ne pas se conformer à la réglementation du pays. L’Agence des services financiers du Japon a également récemment annoncé que la bourse menait des affaires dans le pays sans autorisation.

Il y a quelques jours, la Securities and Exchange Commission de Thaïlande a déposé des accusations criminelles contre Binance, accusant la bourse de faire des affaires dans le pays sans approbation légale.

Source de l’image : Shutterstock