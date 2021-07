Crypto.com prêt pour la solution Oracle Price Feeds à Cronos | Invezz

in

Crypto.com, un projet qui vise à accélérer la transition mondiale vers la crypto-monnaie, se prépare à intégrer la solution Oracle Price Feeds de Chainlink dans sa chaîne EVM, Cronos. La société a fait connaître cette nouvelle dans un article de blog plus tôt dans la journée, notant que cette décision vise à offrir aux développeurs DeFi sur Cronos un accès facile aux données externes du marché financier.

Selon un communiqué obtenu par Invezz, sur la chaîne utilisant des protocoles de prêt/prêt, les marchés dérivés, les services de gestion d’actifs et les DEX avancés pourront tarifer un grand nombre d’actifs crypto et d’actifs traditionnels sans tracas par la suite de cette intégration.

En donnant un aperçu des fonctionnalités qui pourraient être disponibles après que Cronos ait intégré Chainlink Price Feeds, Crypto.com a mentionné la tarification des actifs collatéraux pour les marchés monétaires, le règlement des contrats à terme et d’options à l’expiration, la création de taux de change pour les actifs tokenisés, la vérification des conditions d’ordre limité , rééquilibrage des stablecoins algorithmiques, calcul des récompenses de pari, entre autres.

Raisons de s’associer à Chainlink

Commentant ce partenariat, Kris Marszalek, cofondateur et PDG de Crypto.com, a déclaré que Crypto.com cherche à offrir un support complet pour tous les projets exécutés sur Cronos. Il a ajouté que le partenariat avec Chainlink aide l’entreprise à atteindre cet objectif. Selon Marszalek, Chainlink est un partenaire fiable lorsqu’il s’agit de fournir des réseaux Oracle décentralisés sécurisés et fiables. Il a ajouté que cette intégration vise à prendre en charge les applications décentralisées (dApps) qui ont besoin d’oracles, en particulier de flux de prix, pour fonctionner.

Le communiqué de presse a également fait l’éloge de Chainlink Price Feeds, affirmant que la solution d’Oracle est facile à intégrer. De plus, les sources de prix ont généré des dizaines de milliards de dollars pour plusieurs projets DeFi. Crypto.Com a en outre noté que le modèle d’agrégation de données de Chainlink offre des informations de prix précises. En plus de cela, la société a déclaré que l’infrastructure Oracle de Chainlink garantit une disponibilité et une immutabilité fiables.

Il convient de noter que les éloges de Chainlink de la société sont basés sur l’expérience. Avant ce partenariat, Crypto.com a intégré Chainlink Price Feeds dans son portefeuille DeFi en septembre de l’année dernière. Cette collaboration a également tiré parti des sources de tarification de Chainlink pour CRO / ETH et CRO / USD sur le réseau principal Ethereum. Grâce à cette disponibilité, les applications DeFi peuvent tarifer le jeton natif de Crypto.com sur la chaîne, élargissant ainsi leurs cas d’utilisation.

