Crypto.com sera le partenaire de patch officiel pour les maillots NBA des Philadelphia 76ers

Ce mercredi, il est devenu connu par une déclaration que l’échange de crypto-monnaie Crypto.com sera le partenaire de patch officiel pour les maillots des Philadelphia 76ers. Le logo de l’entreprise apparaîtra sur les quatre ensembles d’uniformes des 76ers cette prochaine saison NBA.

Crypto.com, la plate-forme de cryptographie à la croissance la plus rapide avec plus de 10 millions d’utilisateurs dans le monde, est désormais officiellement le partenaire des patchs de maillot des Philadelphia 76ers.

Mais le partenariat s’étendra bien au-delà du maillot. Les 76ers et Crypto.com commenceront leur partenariat en entrant dans un nouvel espace. Comme les Sixers lanceront leur premier jeton non fongible (NFT), que les fans peuvent acheter via Crypto.com NFT.

La présence internationale de Crypto.com a augmenté ces derniers temps. Depuis que la marque s’est récemment associée à d’autres marques sportives de classe mondiale telles que la Formule 1, l’UFC, le Paris Saint-Germain et les Canadiens de Montréal.

Le partenariat de maillot de Crypto.com avec les 76ers marque son premier partenariat avec une équipe de la NBA

« Nous sommes très heureux d’annoncer notre partenariat avec les 76ers. Devenir la première plate-forme crypto mondiale avec une association officielle de patch de maillot NBA. ‘ C’est ce qu’a déclaré Kris Marszalek, co-fondateur et PDG de Crypto.com.

« La NBA est l’une des ligues les plus populaires au monde et les Philadelphia 76ers étaient un choix évident. Ensemble, nous créerons des expériences intégrées pour les fans du monde entier ; nos intégrations de patch et de court ne sont qu’un début.”

Apparitions dans l’arène Crypto.com et présence médiatique importante

En plus de Crypto.com étant le partenaire des Philadelphia 76ers, il parrainera également des récompenses pour les fans. Il apparaîtra dans l’arène à la ligne de fond et sur le terrain sur des écrans LED. Il comportera une école Crypto.com pour éduquer les fans sur les crypto-monnaies et fera partie de la pièce 76ers Fan Hub.

De plus, l’association s’accompagne d’une présence médiatique importante, notamment des émissions de télévision mondiales, nationales et régionales, Twitter, Facebook, YouTube et d’autres chaînes numériques, etc.

“Ce sont les types de partenariats créatifs et innovants auxquels nous aspirons”, a déclaré Heck. “Nous sommes ravis de partager cela avec nos fans à Philadelphie et dans le monde pour les années à venir.”

Au fur et à mesure que le partenariat se développe, les 76ers présenteront le nouvel uniforme City Edition en novembre, commémorant un moment emblématique de l’histoire des 76ers. La révélation de l’uniforme sera accompagnée d’une autre série de NFT uniques.

Conditions financières non clarifiées

Les conditions financières de l’accord n’ont pas été rendues publiques, mais Sportico rapporte que les 76ers recevront plus de 10 millions de dollars par an. Ce qui en fait l’un des cinq plus gros sponsors de patchs de maillots de la ligue.

De plus, l’accord désigne Crypto.com comme partenaire marketing international de l’équipe. Ce qui donne à l’entreprise le droit de promouvoir son association avec la franchise en dehors des États-Unis et du Canada.

Selon Bloomberg, Crypto.com a désormais des accords de sponsoring sportif d’une valeur totale de plus de 400 millions de dollars.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’accord de Crypto.com avec les 76ers est une première dans la NBA, et Kris Marszalek, co-fondateur et PDG de la société. Il a décrit la franchise de Philadelphie comme “un choix évident” pour s’associer.

À propos de Crypto.com

Crypto.com a été fondé en 2016 et vise à accélérer la transition mondiale vers les crypto-monnaies. La société possède l’application cryptographique à la croissance la plus rapide au monde, en plus de la carte Visa Crypto.com. Le plus grand programme de cartes de cryptage au monde, entre autres sociétés. Crypto.com compte plus de 2 600 employés avec des bureaux dans les Amériques, en Europe et en Asie.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport