Crypto.com s’intègre à Solana, l’application devient la troisième plus téléchargée en tant que fonctionnalités publicitaires Matt Damon

Crypto.com s’intègre à Solana, l’application devient la troisième publicité la plus téléchargée avec Matt Damon Airs dans le monde

AnTy29 octobre 2021

L’échange de crypto-monnaie Crypto.com prend désormais en charge les dépôts et les retraits sur Solana, à commencer par le stablecoin USDC. Ce support s’ajoute à ERC20, BEP20, Arbitrum et Polygon Network.

« Les utilisateurs d’Exchange Crypto.com peuvent désormais profiter de transferts plus rapides, moins chers et plus sûrs pour l’USDC via Solana », a déclaré l’échange. Cette option est disponible à la fois sur l’application mobile et sur le Web d’échange.

Solana est l’un des principaux concurrents d’Ethereum dont le jeton natif SOL est une crypto-monnaie à capitalisation boursière de 59 milliards de dollars qui se négocie à 196,5 $, à seulement 10,4% de son sommet historique de 219 $ atteint plus tôt dans la semaine. En 2021, jusqu’à présent, SOL est en hausse de 10 550 %.

Outre l’intégration de la blockchain Solana, Crypto.com a également signé l’acteur Matt Damon comme visage de l’entreprise.

L’échange, qui a décuplé sa base d’utilisateurs depuis l’année dernière, effectue maintenant sa première campagne marketing mondiale en dépensant plus de 100 millions de dollars pour la campagne. La publicité « la fortune favorise les braves » met en vedette Damon et est diffusée dans plus de 20 pays.

« Je n’ai jamais fait une approbation comme celle-ci », a déclaré Damon dans une interview. « Nous espérons que c’est le début d’une grande collaboration à long terme. »

Crypto.com a également signé des accords avec la Formule 1, l’Ultimate Fighting Championship (UFC) et la meilleure ligue de football italienne, le club de football français Paris Saint-Germain, les Philadelphia 76ers, les Canadiens de Montréal et la Formule 1 Aston Martin Cognizant.

Damon, un investisseur de Crypto.com, a déclaré qu’il était prudent avec ses investissements et qu’il « suivrait ou mourrait avec l’économie ».

« Il s’agit d’un moment décisif pour l’entreprise et pour l’industrie », a déclaré le directeur général Kris Marszalek.

Fondée en 2016, l’application iOS de la société est également devenue la troisième la plus populaire sur l’App Store américain d’Apple. L’application a enregistré environ 600 000 téléchargements en septembre, selon le site d’analyse SensorTower.

L’échange de crypto Coinbase a également grimpé à la première place pour devenir les applications les plus téléchargées pour l’App Store d’Apple aux États-Unis.

