Crypto.com va acheter deux bourses américaines pour négocier des dérivés et des contrats à terme

Pour Éditeur quotidienBitcoin

L’échange Crypto.com vise à offrir des produits dérivés et à terme à ses clients américains et pour cela, il a acquis Nadex et Small Exchange.

***

Crypto.com, une bourse basée à Singapour avec un intérêt notable pour entrer sur le marché américain, devient de plus en plus puissant. La bourse n’a cessé d’investir dans des biens physiques ou promotionnels.

Le 17 novembre, il a acquis l’arène sportive du Staples Center à Los Angeles, qui sera rebaptisée Crypto.com Arena. Il a acheté les droits de nommage pour 20 ans, pour un montant de 700 millions de dollars US. Aussi, plus tôt, en mars, il a rendu compte de son incorporation en tant que membre principal du réseau VISA.

De plus, il affronte le sport : il est devenu membre du club de football de Saint Germain à Paris et pas plus tard que ce lundi, il a annoncé qu’il serait sponsor officiel de la coupe Conmebol Libertadores en Amérique du Sud.

Acheter deux échanges

Maintenant, ajoutant plus de victoires, il a annoncé qu’il acquerrait deux bourses américaines pour les offres de dérivés et de contrats à terme

Crypto.com a annoncé qu’il achetait le North American Derivatives Exchange (Nadex) et le Small Exchange réglementés aux États-Unis pour 216 millions de dollars américains. L’accord devrait être finalisé au premier semestre 2022, après approbation réglementaire.

Tous deux basés à Chicago, Nadex (qui fait partie du groupe IG) propose des produits dérivés aux investisseurs particuliers, tandis que Small Exchange est connu pour ses offres à terme, permettant à Crypto.com de fournir des instruments traditionnels à ses clients américains.

Le cofondateur et PDG de Crypto.com, Kris Marszalek, a déclaré que l’objectif était d’offrir aux clients une plate-forme fiable, sécurisée et réglementée pour atteindre l’indépendance financière.

Réglementé par la Commodity Futures Trading Commission, Nadex propose des options binaires, des spreads d’appels et des contrats Touch Bracket (« knock-out »), selon l’annonce. Pour sa part, Small Exchange propose des produits à terme plus petits et plus efficients en capital pour tenter d’attirer les débutants.

Selon l’annonce, Travis McGhee et Donald Roberts continueront d’exercer leurs fonctions respectives de PDG de Nadex et Small Exchange.

La devise Crypto.com augmente

Bien entendu, la nouvelle a eu un impact sur le prix de la crypto-monnaie native Crypto.com (CRO), qui a augmenté de 5,5% par rapport à hier. La plus forte augmentation a été enregistrée aujourd’hui, après l’annonce de la nouvelle. Comme on peut le voir dans CriptoMercados, ceux qui ont acheté la pièce il y a un mois ont aujourd’hui des bénéfices supérieurs à 272%.

Sources : Blog Crypto.com, Cointelegraph, Bitcoinist, Archives

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash