Crypto.com va augmenter sa couverture d’assurance

Crypto.com a finalement annoncé l’extension de la couverture totale de l’assurance à 750 millions de dollars après avoir augmenté la couverture de la police d’assurance sous Arch Underwriting au Lloyd’s Syndicate de 2012. La police d’assurance renouvelée de Crypto.com fera de la plate-forme la police d’assurance la plus importante et la plus populaire. programme dans l’industrie. Créé en 2016, Crypto.com est associé à plus de 10 millions d’utilisateurs. La plate-forme s’est récemment étendue à Crypto.com NFT, une plate-forme de premier plan pour la collecte et l’échange de NFT obtenus dans les industries du sport, de l’art, du design et du divertissement.

La police d’assurance offre la plus grande couverture pour les actifs de stockage à froid de Ledger Vault, le partenaire de garde de Crypto.com. Selon James Croome, responsable des beaux-arts et des espèces pour Arch Underwriting au Lloyd’s Syndicate 2012, le partenariat avec Ledger Vault permet à la plate-forme Crypto.com de fournir aux souscripteurs une confiance dans la sécurité de la conservation des actifs cryptographiques et permet aux clients d’obtenir une assurance. couverture dans un délai plus court. Cette police couvrira l’assurance totale des actifs de crypto-monnaie de la plate-forme jusqu’à 750 millions de dollars américains, y compris la couverture indirecte et directe du dépositaire.

De l’avis du PDG et co-fondateur de Crypto.com, Kris Marszalek, la police d’assurance renouvelée améliorera la sécurité et la protection de la confidentialité des données des actifs cryptographiques, et encouragera ainsi l’adoption généralisée de la crypto-monnaie. Crypto.com compte plus de 2600 employés dans des bureaux répartis en Asie, en Europe et en Amérique. Les trois piliers du succès de la plate-forme sont la conformité, la confidentialité et la sécurité, telles que certifiées par Privacy Frameworks et NIST Cybersecurity. La police d’assurance renouvelée garantira que les actifs de ces 10 millions d’utilisateurs sont strictement protégés contre le vol, la destruction et les dommages physiques par des tiers.