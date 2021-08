Crypto Company Circle cherche à devenir une banque mondiale de devises numériques Crypto new media

La société derrière le stablecoin USDC de plus en plus populaire rêve grand. Circle souhaite tirer parti de son savoir-faire et de sa bonne réputation pour devenir « une banque mondiale de devises numériques ». Cela signifie qu’elle envisage également de devenir une banque de devises numériques aux États-Unis. L’annonce de leur plan s’est concentrée sur cette région de la planète, mais le libellé indique clairement qu’ils recherchent finalement la domination mondiale.

Lecture connexe | La croissance d’un milliard de dollars de l’USDC est-elle un signe que Crypto Smart Money abandonne l’attache ?

Selon Coindesk, “ce serait une première dans le secteur, avec une portée bien au-delà de la charte bancaire OCC déjà émise sous condition à Anchorage, Paxos et d’autres sociétés de services financiers crypto-natives”. L’objectif de la société est de fournir « des paiements sans friction, instantanés et presque gratuits qui combinent des devises de réserve fiduciaire avec des chaînes de blocs ouvertes et sans autorisation, et éventuellement en s’appuyant sur ces réseaux ouverts pour prendre en charge de nouvelles formes de formation de capital et d’intermédiation ».

C’est le projet prêt pour le prime time ou à ses balbutiements ? Ont-ils déjà déposé les documents ? Seront-ils capables de s’en sortir ? Continuez à lire pour des indices et des informations supplémentaires.

Tableau des prix USDC du 10/08/2021 sur Bitbay | Source : USDC/USD sur TradingView.com

Circle a joué avec les gouvernements dès le départ

L’USDC stablecoin est émis par CENTRE, une coentreprise entre Circle et Coinbase. Leur objectif est de « se conformer aux normes strictes de surveillance et de réglementation de la transmission d’argent aux États-Unis ». En revanche, Tether, leur principal concurrent, est célèbre pour l’enquête que le ministère américain de la Justice a lancée contre eux.

Le principal point de discorde contre Tether est les réserves qu’ils détiennent pour sauvegarder leur USDT. S’attaquant au point faible de leurs concurrents, Circle affirme : « Etablir des normes réglementaires nationales pour les monnaies numériques en dollars est crucial pour activer le potentiel des monnaies numériques dans l’économie réelle, y compris des normes pour la gestion et la composition des réserves. »

Étant donné que la conformité réglementaire est leur point fort, Circle consacre la moitié de son annonce à louer sa propre transparence et la liquidité de l’USDC, même «en période de demande intense de rachat de l’USDC». Pour le prouver, ils fournissent un rapport comptable indépendant qui met en évidence la « composition des réserves de l’USDC, y compris la qualité de crédit des actifs sous-jacents ».

Lecture connexe | Tether (USDT) pour faire face à la situation Do or Die en 2021: rapport Messari

Pourquoi tout cela a-t-il à voir avec leur projet de devenir une banque nationale de monnaie numérique ? Cela prouve qu’ils sont en phase avec le gouvernement américain.

Maintenant, avec l’USDC à plus de 27,5 milliards de dollars en circulation et en nous appuyant sur notre engagement de longue date en faveur de la confiance, de la transparence et de la responsabilité dans les réserves libellées en dollars soutenant l’USDC, nous nous apprêtons à devenir une banque commerciale nationale à charte fédérale américaine.

Circle a l’intention de devenir une banque commerciale nationale à part entière, opérant sous les exigences de supervision et de gestion des risques de la Réserve fédérale, du Trésor américain, de l’OCC et de la FDIC.

Autres grands projets pour la société Crypto

Récemment, Circle a annoncé son intention de devenir publique avant la fin de l’année. Selon Coindesk, la société « s’est associée à une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) pour devenir publique plus tard cette année. L’accord valorisait Circle à 4,5 milliards de dollars. De plus, leur projet USDC sera bientôt mis en ligne dans plusieurs blockchains. Comme NewsBTC l’a informé :

Il sera bientôt disponible dans “Avalanche, Celo, Flow, Hedera, Kava, Nervos, Polkadot, Stacks, Tezos et Tron”. Cela portera le total à 14; puisque l’USDC est déjà fonctionnel dans Ethereum, Algorand, Stellar et Solana.

Dans les nouvelles connexes, NewsBTC a récemment mis en évidence un rapport Messari qui montre que l’USDC est le stablecoin le plus utilisé dans DeFi.

D’après ce que Ryan Watkins, un chercheur crédible, a prédit, la part stable de Tether sur Ethereum pourrait chuter en dessous de 50%. En outre, Watkins a révélé que plus de la moitié de l’approvisionnement total de l’USDC se trouve désormais dans des contrats intelligents. La valeur équivalente de cette offre de pièces en USD est d’environ 12,5 milliards de dollars. Selon Messari, les estimations des données de CoinMetrics montrent que l’offre de stablecoin de l’USDC est supérieure à 40% sur Ethereum.

Cependant, rien de tout cela ne garantit que leur projet de devenir une banque mondiale de devises numériques se réalisera. Gardez l’onglet NewsBTC ouvert pour plus d’informations sur cette histoire en développement.

Image en vedette par Chaitanya Tvs sur Unsplash – Graphiques par TradingView