Crypto Custodian BitGo ajoute une couverture d’assurance supplémentaire de 0M à mesure que la demande augmente

Crypto Custodian BitGo ajoute une couverture d’assurance supplémentaire de 600 millions de dollars à mesure que la demande augmente

Cela fait suite à un intérêt institutionnel accru pour les actifs cryptographiques. Crypto.com est l’une des premières entreprises à profiter des limites excédentaires.

Dépositaire d’actifs numériques, BitGo a annoncé un montant supplémentaire de 600 millions de dollars pour son programme d’assurance «Dedicated Customer Excess Specie» en tant qu’investissement institutionnel dans les crypto-monnaies atteignant de nouveaux sommets. Le dépositaire a lancé un programme d’assurance de 100 millions de dollars en 2019 via Lloyds ‘of London pour protéger les avoirs cryptographiques des investisseurs contre tout type de menace externe.

La couverture supplémentaire est une réponse à la forte croissance des investissements institutionnels dans les actifs numériques en 2021. Avec l’assurance couvrant désormais jusqu’à 700 millions de dollars, BitGo se classe comme la plus grande couverture d’assurance dans le crypto-espace, Peter Najarian, directeur des revenus de BitGo, s’est vanté .

«Nous avons été en mesure d’offrir à nos clients la possibilité de souscrire une assurance sur mesure directement auprès d’un groupe d’assureurs qui s’ajoutent à notre assurance à des tarifs très avantageux», a-t-il déclaré. «J’imagine que notre couverture en vigueur de plus de 600 millions de dollars est certainement la plus importante du marché aujourd’hui.»

Semblable à sa première couverture d’assurance, la couverture supplémentaire est fournie par Lloyds of London en collaboration avec Woodruff-Sawyer & Co. et Paragon International Insurance Brokers of London.

BitGo a ouvert les portes aux entreprises pour acheter une couverture d’assurance «limite excédentaire» au-dessus des 100 millions de dollars en 2020, et la dernière couverture supplémentaire est une extension de ce programme. Principale plateforme de paiement cryptographique et d’échange, Crypto.com a été l’un des premiers à acheter les limites de dépassement client dédiées dans le but de protéger les actifs conservés en chambre froide.

S’exprimant sur la couverture d’assurance supplémentaire de 600 millions de dollars, le PDG de BitGo, Mike Belshe, a déclaré:

«Ce jalon démontre que l’offre a été très populaire auprès des clients à la recherche du stockage ultime sécurisé et assuré.»

Cependant, les marchés de la crypto-assurance en sont encore au stade embryonnaire, car les préoccupations réglementaires et les défis de sécurité poussent la plupart des compagnies d’assurance mondiales à offrir une couverture. En tant que tels, les dépositaires de crypto sont obligés de stocker leurs actifs dans une chambre froide pour éviter les tentatives de piratage des portefeuilles. Bien que la sécurité soit renforcée, le stockage des actifs dans une chambre froide présente des défis, tels que des difficultés à négocier et à retirer des fonds.

Une police d’assurance «espèces» couvre ces risques, également utilisée pour assurer les beaux-arts et les lingots stockés dans les banques et autres institutions.

Selon Jacob Decker, un vice-président chez Woodruff-Sawyer, avoir des politiques d’espèces protège les clients contre «les activités frauduleuses impliquant des initiés tels que les employés et la collusion possible avec des acteurs externes malveillants». En outre, il assure les fonds en cas de «destruction physique de matériel clé en raison d’un incendie, d’une inondation ou d’un tremblement de terre».

BitGo a récemment reçu sa charte du Département des services financiers de New York (NYDFS) pour devenir un dépositaire indépendant opérant dans la ville.

Lujan Odera

Lujan est un auteur et éditeur de technologie blockchain et de crypto-monnaie. Il travaille dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie blockchain depuis 2015, l’aidant à acquérir suffisamment d’expérience pour être l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Il est connu pour son style d’écriture simple qui permet aux novices de comprendre le domaine de la manière la plus simple.