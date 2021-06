Annonces

Crypto Custodian, Prime Trust met fin à une relation d’un an avec Crypto Lender, Celsius

Le dépositaire de crypto, Prime Trust, devrait cesser de fournir des services à l’application de crypto-gain Celsius au cours du mois à venir. Une source proche du dossier a déclaré que l’hypothèque des actifs des utilisateurs était le problème principal. Celsius a également récemment interrompu ses services aux résidents britanniques.

Prime Trust, un dépositaire de crypto, met fin à sa relation d’un an avec la société de prêt de crypto Celsius dans les 30 prochains jours. Prime Trust, cependant, a retenu la raison réelle de cesser d’offrir des services de garde à Celsius dans un communiqué publié jeudi.

Selon un porte-parole, Prime Trust a remarqué des drapeaux rouges suspects dans la manière de faire des affaires de Celsius et commencera à couper les utilisateurs de Celsius de sa plate-forme. Une fois la période de préavis de 30 jours écoulée, le gardien verrouillera toutes les API de Celsius, refusant aux utilisateurs l’accès à sa plate-forme de gardiennage.

La lettre de résiliation envoyée par Prime Trust affirme qu’une “variété de facteurs commerciaux” a causé la scission – mettant fin à la relation fructueuse d’un an entre les deux entreprises. La déclaration se lit en outre,

“Nous ne commenterons pas au-delà de cela, à part souhaiter bonne chance à Celsius dans ses efforts.”

Des sources proches du dossier affirment que Prime Trust a mis fin au partenariat Celsius en raison de ce dernier « hypothéquant sans cesse les actifs des utilisateurs », ce qui est jugé dangereux pour sa structure commerciale. L’hypothèque signifie que les prêteurs, les banquiers et les courtiers utilisent les actifs des utilisateurs déposés en garantie pour leur propre gain. Prime Trust considère cette tendance comme dangereuse pour son activité, d’où la coupure.

Ce n’est pas la première fois que Celsius s’accroche à son image publique. En avril, le prêteur crypto a subi une violation de données qui a exposé les données de ses utilisateurs via une liste de diffusion tierce.

Répondant aux réclamations, un porte-parole de Celsius a nié avec véhémence toute hypothèque par le prêteur. Le porte-parole a expliqué qu’ils quittent le partenariat avec Prime Trust car les services proposés aux clients de New York ne sont pas à la hauteur de Celsius. La déclaration lit,

“Depuis que Celsius a commencé à offrir ses services aux résidents de New York, il n’a jamais ré-hypothéqué leurs actifs cryptographiques.” “Malheureusement, le niveau de service fourni à nos utilisateurs de New York via notre partenariat avec Prime Trust n’était pas au niveau auquel les utilisateurs de Celsius sont habitués, et nous prévoyons donc de proposer une solution alternative pour nos utilisateurs de l’État de New York.”

Celsius quitte le Royaume-Uni

Celsius a récemment annoncé qu’il quitterait le Royaume-Uni et retirerait sa demande d’enregistrement temporaire auprès de la Financial Conduct Authority (FCA). Le prêteur crypto a déclaré que l’incertitude dans les réglementations cryptographiques était la principale raison de l’exode.

Celsius concentrera ses efforts dans d’autres pays – en particulier les États-Unis – en “sécurisant des licences et des enregistrements dans le pays et dans d’autres juridictions qui assureront la viabilité à long terme de Celsius et de sa communauté”, indique son communiqué.

