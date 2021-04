Crypto Czars: La manie de Bitcoin parmi les investisseurs produit neuf nouveaux milliardaires de crypto-monnaie

Bitcoin avait même brièvement dépassé le prix de 60000 dollars en mars de cette année, alors même que d’autres cryptos ou altcoins avaient enregistré des gains similaires.

Le marché de la crypto-monnaie en constante croissance dans le monde au cours de l’année écoulée – malgré une chute de prix de 50% à moins de 4000 USD sur une période de deux jours en mars 2020 pour dépasser la barre des 29000 USD le 31 décembre 2020 – est resté une source de richesse importante création pour les investisseurs ayant un appétit pour le risque très élevé. Au milieu des critiques apparemment inhérentes, qu’il continue de susciter auprès des investisseurs et des entreprises du monde entier, le marché a frappé neuf nouveaux milliardaires de crypto-monnaie. Dans l’ensemble, selon la liste des milliardaires du monde 2021 de Forbes, 12 crypto milliardaires ont atteint le classement, contre quatre l’année dernière. Bitcoin avait même brièvement dépassé le prix de 60000 dollars en mars de cette année, alors même que d’autres cryptos ou altcoins avaient enregistré des gains similaires.

Au 5 mars 2021, le fondateur de la société de trading quantitatif Alameda Research et de la bourse de produits dérivés FTX Sam Bankman-Fried était le milliardaire le plus riche de la crypto avec une valeur nette de 8,7 milliards de dollars, suivi du PDG et cofondateur de Coinbase, Brian Armstrong, avec une valeur nette de 6,5 milliards de dollars. Les autres membres de la liste étaient le cofondateur et président de Ripple, Chris Larsen (3,4 milliards de dollars), les frères jumeaux et anciens rameurs olympiques Cameron Winklevoss et Tyler Winklevoss (3 milliards de dollars chacun), le PDG de la société de logiciels MicroStrategy Michael Saylor (2,3 milliards de dollars), un autre cofondateur de Ripple. Jed McCaleb (2 milliards de dollars), un autre cofondateur de Coinbase Fred Ehrsam (1,9 milliard de dollars), le fondateur de Binance Changpeng Zhao (1,9 milliard de dollars), le fondateur de Digital Currency Group Barry Silbert (1,6 milliard de dollars), le président de la société d’infrastructure blockchain Bloq et l’évangéliste de la crypto-monnaie Matthew Roszak (1,5 dollars) milliards), et a noté Tim Draper, capital-risqueur de la Silicon Valley (1,5 milliard de dollars).

La liste annuelle publiée mardi a coïncidé avec la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies dépassant la barre des 2000 milliards de dollars pour la première fois en seulement trois mois, contre 1000 milliards de dollars au 7 janvier 2021, selon CoinGecko. La capitalisation boursière de 6,63 pièces suivies s’élevait à 2,03 billions de dollars mardi. Bitcoin a augmenté de plus de 14 fois, passant de 4000 dollars en mars de l’année dernière à plus de 58000 dollars au 7 avril 2021. Les principales pièces par capitalisation boursière étaient Bitcoin (1,06 billion de dollars), Ethereum (232 milliards de dollars), Binance Coin (59 milliards de dollars) et XRP ( 44 milliards de dollars) et Tether (43 milliards de dollars), selon CoinMarketCap.

«Le plus gros facteur est probablement le marché croissant des jetons non fongibles (NFT), qui est largement alimenté par Ethereum. Les NFT retiennent beaucoup l’attention du grand public. Les NFT ne sont pas seulement destinés à l’art numérique et aux objets de collection, ils peuvent stocker toutes les formes de propriété intellectuelle et d’accords, ce qui leur confère un énorme potentiel. De nombreuses autres devises sont également associées à des cas d’utilisation plus importants, comme la finance décentralisée, qui a le potentiel d’apporter beaucoup d’inclusion financière et d’opportunités. En bref, la valorisation est basée sur la valeur réelle. Ce sont des cas d’utilisation qui vont bien au-delà de la spéculation sur les prix », a déclaré Vikram Rangala, directeur marketing de ZebPay, à Financial Express Online.

