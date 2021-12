Crypto Derivatives Firm Paradigm lève 35 millions de dollars auprès de Jump Capital, Alameda Ventures et d’autres

Paradigm, une entreprise qui fournit des liquidités aux traders de dérivés cryptographiques, a levé 35 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série A co-dirigé par Jump Capital et Alameda Ventures.

Le tour valorise la société à 400 millions de dollars, a déclaré Paradigm dans un communiqué de presse jeudi. Plus de 25 autres investisseurs ont également participé à la série A, dont Genesis Trading, QCP Capital, Nexo et Optiver US. Genesis appartient à Digital Currency Group, qui possède également CoinDesk. Les investisseurs précédents Dragonfly Capital, Digital Currency Group, Vectr Fintech Partners et Mirana Ventures, le partenaire de Bybit et BitDAO, ont également participé. « L’infrastructure institutionnelle sur les marchés des capitaux cryptographiques est encore naissante et la liquidité est très fragmentée. Paradigm perturbe cela en fournissant un point d’accès unique à la liquidité mondiale et une couche d’exécution et de règlement unifiée à la plupart des traders institutionnels dans le monde », a déclaré Saurabh Sharma, partenaire chez Jump Capital. Paradigm n’est pas lié à la société d’investissement Paradigm Capital. .