Crypto Developer dirigera la « norme décentralisée pour les médias sociaux » de Twitter Bluesky

Bluesky, PDG et co-fondateur de Jack Dorsey, Bluesky, a trouvé son avance dans Jay Graber, développeur de crypto-monnaie et fondateur d’une startup d’événements sociaux.

Comme nous l’avons signalé la semaine dernière, Dorsey a reconnu que Bluesky a « pris beaucoup de temps », ce qui a été annoncé pour la première fois en 2019, alors que l’équipe a décidé de faire des recherches avant d’embaucher un responsable qui, selon lui, serait annoncé cette semaine.

Et lundi, Twitter a déclaré que le projet open source sera dirigé par Graber et se concentre actuellement sur l’embauche et la mise en place du groupe en tant qu’entité indépendante qui sera financée par Twitter.

« Au cours de la dernière année, j’ai travaillé en étroite collaboration avec un groupe de penseurs et de constructeurs de l’écosystème social décentralisé. Nous avons publié une revue de l’écosystème en janvier et ma prochaine étape consistera à recruter pour l’équipe bluesky », a déclaré Graber sur Twitter.

Graber a construit son propre réseau social décentralisé appelé Happening et a précédemment travaillé dans l’équipe de développement derrière la crypto-monnaie Zcash (ZEC) axée sur la confidentialité.

Jay dirigera @bluesky ! Un pas de plus vers la décentralisation de Twitter et des réseaux sociaux. Maintenant, nous pouvons aller beaucoup plus vite et grâce au code. https://t.co/9RLR4Je8GE – jack⚡️ (@jack) 16 août 2021

« L’équipe et la communauté que Jay rassemblera peuvent façonner l’avenir des médias sociaux grâce à la décentralisation à l’aide de normes ouvertes », a déclaré Parag Agrawal, directeur technique de Twitter.

Dorsey avait précédemment déclaré qu’avec Bluesky, l’idée était d’introduire une nouvelle technologie décentralisée comme norme sur laquelle d’autres reconstruiront leurs plates-formes et deviendront ses clients. Cela, avait-il dit, permettra une collaboration sur la création d’algorithmes de contenu favorisant une «conversation saine».

En mars, dans un témoignage écrit devant un comité de la Chambre des représentants des États-Unis, Dorsey a déclaré que le projet était « complexe et sans précédent » et qu’il devrait prendre des années à être construit.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.