Crypto : devriez-vous investir dans des morceaux de peintures, des NFT et des comédiens ?

Bret Raybould est un comédien de 29 ans à New York. Il s’agit également d’un titre coté en bourse, connu sur les marchés sous le nom de bretcoin.

« Le premier comédien coté en bourse au monde », déclare Raybould. Et contrairement à de nombreux membres du conseil d’administration de Bretcoin – dont « Mark Cuban », alias Mark, l’ami cubain de Bret – Bretcoin n’est pas un bâillon. C’est un véritable atout avec 100 000 jetons disponibles actuellement au prix d’environ 17 500 $, soit environ 18 cents la pièce, sur l’échange de crypto-monnaie Uniswap.

Raybould parie que lorsque son étoile comique augmentera, la valeur du bretcoin augmentera également, récompensant les premiers croyants avec plus que des droits de vantardise à mesure que des investisseurs supplémentaires achètent et que le prix augmente. Il espère actuellement utiliser le produit du bretcoin pour financer un projet de film.

“Jamais auparavant un comédien n’avait demandé aux fans d’investir”, déclare Raybould. “Ils ont demandé aux fans de leur envoyer de l’argent, et ils leur renvoient un T-shirt ou mettent leur nom dans les crédits [of a movie]. Mais voulez-vous cela, ou voulez-vous de l’argent sonnant et trébuchant ? »

Raybould a créé et répertorié le bretcoin avec l’aide de Matthew Garchik, un lycéen de 17 ans, qui l’a recherché sur Twitter. Lorsque le comédien a mentionné son désir de créer une crypto-monnaie, Garchik – un fan du stand-up de Raybould – lui a dit: « N’en dites pas plus ». La paire a apporté le jeton à Uniswap, une plate-forme de cryptographie décentralisée qui fonctionne sur la blockchain ethereum.

Alors que le bretcoin est un peu une anomalie dans le monde de la finance, le comédien coté en bourse fait partie d’un mouvement plus large qui change la façon dont le monde investit son argent.

Avec les technologies émergentes telles que la blockchain, le pouvoir et l’importance croissants des commerçants de détail et un appétit croissant pour de nouveaux actifs, tout, des chaussures aux œuvres d’art en passant par les voitures classiques, est divisé en morceaux et offert aux investisseurs en petites portions par le biais d’un processus. appelé fractionnement.

Ces nouveaux investissements, qui incluent les jetons non fongibles (NFT) et les crypto-monnaies, se développent également sous l’effet d’un autre phénomène : une méfiance accrue à l’égard des institutions traditionnelles.

L’investissement suscite plus d’intérêt que jamais, mais les enquêtes montrent qu’en plus d’une perte de confiance dans des entités telles que le gouvernement, les forces de l’ordre et la Réserve fédérale, un nombre croissant d’Américains perdent confiance dans les institutions financières comme les banques.

Les investisseurs sophistiqués de Wall Street utilisent le fractionnement depuis des années pour mélanger et assortir des titres complexes allant de l’immobilier commercial aux contrats à terme agricoles. Aujourd’hui, le fractionnement fait son chemin vers le grand public de presque toutes les manières imaginables.

Une mise en garde intéressante à propos de la plupart des investissements fractionnaires destinés aux investisseurs de détail est que les acheteurs ne possèdent pas réellement les choses qu’ils achètent. Ils achètent simplement une participation dans l’actif, pariant que sa valeur augmentera et qu’ils pourront vendre leur part à un prix plus élevé que ce qu’ils ont payé.

Des entreprises comme Rally Rd., qui permet aux utilisateurs d’acheter de petites actions d’actifs comme des voitures classiques et des vins ; Masterworks, qui offre une propriété fractionnée d’œuvres d’art et d’autres objets de collection ; et Otis, qui fournit des investissements fractionnés dans des biens tels que des baskets et des bandes dessinées, permettent tous l’accès à l’investissement mais pas aux actifs coûteux eux-mêmes.

Playboy, qui s’est rebaptisé PLBY Group sous une nouvelle direction, est devenu un chouchou du marché boursier au début de 2021 lorsqu’il a commencé à vendre la propriété fractionnée des œuvres d’art originales de l’entreprise. Les exemples incluent des photographies légendaires en page centrale d’actrices telles que Marilyn Monroe et des souvenirs du Playboy Mansion, comme une peinture de Matisse qui représente une brûlure de cigarette de John Lennon des Beatles, m’a dit Ben Kohn, PDG du groupe PLBY, en avril.

Diviser et vendre les droits numériques tout en conservant les versions physiques et les droits d’auteur sur les œuvres a aidé le stock de Playboy à presque six fois en quelques mois et sa valeur d’entreprise a presque triplé pour atteindre plus de 2 milliards de dollars.

L’un des seuls obstacles au fractionnement de littéralement tout a été la crainte d’une action possible de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, qui a récemment commencé à explorer la question de savoir ce qui peut être considéré comme un titre et ce qui ne l’est pas. La réponse à cette question sera extrêmement importante, déclare Guy Hirsch, directeur général américain de la société de courtage d’investissement en ligne eToro.

Lorsque les entreprises démantèlent un actif et permettent aux investisseurs d’en acheter et de vendre des morceaux, elles « courent le risque que cette chose soit un titre », explique Hirsch. C’est particulièrement vrai pour les petits acteurs qui n’ont peut-être pas les avocats, les conseillers commerciaux ou les connaissances du marché pour éviter d’enfreindre les réglementations de la SEC.

« La SEC vous dirait [that] vous devez aller enregistrer non seulement la société ou l’actif réel, mais aussi la bourse sur laquelle ces actifs vont être négociés sur le marché secondaire », explique-t-il. “À cause de cela, vous avez beaucoup de choses qui ne sont pas fractionnées parce que les gens ne veulent pas enfreindre la loi.”

L’enregistrement auprès de la SEC est un processus potentiellement long et coûteux qui s’accompagne d’exigences importantes en matière de déclaration. L’objectif de la commission est de s’assurer que tout ce qui est vendu en tant que titre au public dispose de garanties suffisantes pour les investisseurs, s’ouvre à la surveillance et peut être limité s’il ne répond pas aux normes de la SEC.

Cela a empêché de nombreux investissements d’être proposés par des sociétés de courtage qui s’adressent aux clients de détail, mais cela a ouvert des opportunités uniques pour les professionnels de l’investissement avisés et leurs clients aisés.

Ben Tsai, président et associé directeur de Wave Financial Group, a décidé de créer un véritable fonds d’actifs investissant dans environ 2 700 barils de whisky. La thèse d’investissement du fonds numérique Wave Kentucky Whisky 2020 est simple : achetez des milliers de barils de whisky en gros et laissez-les vieillir pendant trois à cinq ans. un morceau.

Wave divise ensuite l’investissement en fractions d’actions, offrant aux clients la possibilité de vendre leurs actions dans le secteur du whisky sur un marché secondaire.

Tsai, un vétéran de l’investissement qui, avant de rejoindre Wave, a fait ses armes dans des entreprises comme Merrill Lynch, AllianceBernstein et Bank of America, a d’abord envisagé de fractionner des choses telles que les chevaux de course japonais, l’eau potable, l’immobilier et même les crédits carbone, mais finalement opté pour le whisky.

« Nous aimons sa simplicité et la discussion autour de la possibilité de l’assurer, de pouvoir le stocker. Nous ne jouons pas beaucoup avec », dit Tsai. “Et les gens aiment le whisky.”

Actuellement, l’investissement dans le whisky n’est disponible que pour les investisseurs fortunés qui font affaire avec Wave. Tsai a pensé à le mettre à la disposition des investisseurs de détail, mais a noté qu’il y avait «beaucoup d’obstacles autour de cela», y compris des exemptions de la SEC et d’éventuelles exigences de déclaration.

Ainsi, même si le fractionnement a permis un paysage d’investissement plus démocratisé, investir dans de nombreux actifs fractionnés reste disponible uniquement pour ceux qui peuvent facilement se séparer de centaines de milliers de dollars pour un seul investissement.

Mais cela change, quoique lentement. Peter Krull, PDG et directeur des investissements chez Earth Equity Advisors, a commencé à proposer le fractionnement de portefeuilles d’investissement durables aux investisseurs de tous les jours. Comme de nombreux conseillers en patrimoine, Krull s’était détourné ces dernières années des clients de détail parce que, selon ses propres mots, « l’économie ne fonctionne tout simplement pas. »

« En même temps », me dit-il, « notre mission est d’investir durablement pour tous, nous avons donc eu un décalage entre ce qu’était notre mission et ce que nous pouvions offrir.

Alors que de nombreux acteurs repoussent les limites des investissements fractionnés, il y a également eu une opposition. La tentative de fractionnement et d’échange d’actions de son contrat par Spencer Dinwiddie a été repoussée par la NBA.

Cela a également empêché les actifs fractionnés d’être cotés sur la plupart des sociétés de courtage bien connues, comme Robinhood ou Schwab. C’est pourquoi le bretcoin existe sur le plus petit créneau Uniswap, qui permet à la plupart des gens de répertorier des jetons, à condition qu’ils disposent de l’argent pour le soutenir avec suffisamment de liquidités pour que les investisseurs puissent acheter et vendre librement selon leurs besoins. En fait, Hirsch d’eToro, qui dirige également la branche NFT de l’entreprise, affirme que la plupart des idées qu’il entend pour le fractionnement ne sont pas poursuivies.

Pour l’instant, la plupart des titres fractionnés fonctionnent dans ce que le commissaire de la SEC, Gary Gensler, a appelé le « far west », un environnement non réglementé où – pour l’instant du moins – presque tout est permis, et où les acheteurs disposant du financement et de l’accès peuvent investir leur argent dans tout. des fonds de whisky numérique au bretcoin.

Mais la grande question est ce qui vient ensuite. Gensler, qui a été confirmé et assermenté en avril 2021, a tenu à parler des plans de la SEC pour réglementer les crypto-monnaies et les NFT, et toute décision à ce sujet pourrait être considérée comme applicable à tous les actifs fractionnaires.

La façon dont la commission décide de réglementer et d’appliquer ces règles pourrait signifier beaucoup plus de comédiens ou de barils de whisky cotés en bourse, et beaucoup plus de personnes y investissant. Ou cela pourrait signifier beaucoup moins.