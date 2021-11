Crypto Dilemme en Indonésie, ‘Bitcoin Yield’ à Miami, Disney + Metaverse Plus d’actualités

Source : iStock / Abraham Adeodatus

Actualités réglementaires

Le conseil indonésien des chefs religieux, le Conseil national des oulémas , ou MUI, a considéré la crypto-monnaie comme haram ou interdite car elle comporte des éléments d’incertitude, de jeu et de préjudice, a déclaré jeudi Asrorun Niam Sholeh, responsable des décrets religieux, après le conseil. a tenu une audition d’experts, a rapporté Bloomberg. Si la crypto-monnaie en tant que marchandise ou actif numérique peut être conforme aux principes de la charia et peut montrer un avantage clair, alors elle peut être échangée, a-t-il ajouté. La décision de MUI ne signifie pas que tous les échanges de crypto-monnaie s’arrêteront en Indonésie. La Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) a déclaré avoir engagé des poursuites contre DAO américain CryptoFed , une organisation basée au Wyoming, mettant fin à l’efficacité de l’enregistrement par la société de deux jetons numériques en tant que titres. La division de la conformité du chien de garde allègue que la société avait soumis un formulaire d’enregistrement erroné et trompeur, prétendant enregistrer deux jetons numériques émis par American CryptoFed, appelés jetons « Ducat » et « Locke », en tant que titres de participation, pour ce sur quoi la société enquêtera. pour déterminer la meilleure marche à suivre.

L’actualité des adoptions

La ville de Miami offrira bientôt un « rendement en bitcoins » de sa participation en crypto-monnaie à ses citoyens, a déclaré le maire de Miami, Francis Suarez, à CoinDesk TV. Selon lui, la ville effectuera les paiements via un portefeuille numérique. Après avoir fait face à la réaction des utilisateurs, le PDG de Discord , Jason Citron, affirme maintenant que la plate-forme de messagerie populaire n’a actuellement pas l’intention de mettre en œuvre l’intégration avec les portefeuilles Ethereum (ETH).

Nouvelles du métaverse

Le PDG de Walt Disney Bob Chapek a déclaré que le conglomérat du divertissement se préparait à faire le saut technologique dans le métavers, a rapporté .. De plus, dans une interview avec CNBC, Chapek a déclaré qu’il le considérait comme une extension du service de streaming vidéo Disney +, à travers la « toile tridimensionnelle » qu’il envisageait pour de nouveaux types de narration.

Échangez des nouvelles

FTX États-Unis Il a déclaré qu’il avait un volume d’achats quotidien moyen de 360 ​​millions de dollars au troisième trimestre et a augmenté le nombre d’utilisateurs de sa plate-forme de 52% au cours de la période de trois mois.

Actualités minières

La société minière Bitcoin Marathon Digital Holdings a annoncé un chiffre d’affaires total de 51,7 millions de dollars au troisième trimestre 2021, une augmentation de 76% par rapport aux 29,3 millions de dollars du deuxième trimestre 2021 et une augmentation de 6,091% en glissement annuel. La société a produit 1 252 BTC (81,7 millions USD) au cours de cette période, soit une augmentation de 91% par rapport à 654 BTC (42,7 millions USD) au deuxième trimestre 2021. Au 30 septembre, elle a produit 2 098 BTC (137 millions USD) en 2021. .

Nouvelles DeFi

La plateforme de finance décentralisée (DeFi ) Akt.io se a associé à la Fondation HBAR pour soutenir le lancement de la première application DeFi sur le réseau Hedera Hashgraph (HBAR). L’application permettra aux utilisateurs d’automatiser les investissements, de générer des revenus et d’être connecté à la carte de richesse akt.io, qui permet des paiements directs avec le capital investi, ont-ils déclaré.

Nouvelles d’investissement

Le fonds d’investissement en extraction de crypto MineOne Il a déclaré avoir levé 20 millions de dollars pour son premier fonds pour tout le mois d’octobre. Maison Fintech Finance spectrale a levé 6,75 millions de dollars lors d’un premier tour de table pour des investisseurs en capital-risque, dont Chamath Palihapitiya capital social ‘s, selon .. La société, fondée en 2020, utilise la technologie blockchain pour calculer la cote de crédit d’un utilisateur, ce qui, selon la société, améliore l’évaluation du risque de crédit. La plateforme d’investissement crypto Kikitrade a annoncé avoir levé 12 millions de dollars pour accélérer sa croissance sur les marchés APAC. Les fonds seront utilisés dans le but de vulgariser l’adoption des actifs numériques parmi les gens ordinaires, en particulier la génération Z, les milléniaux et les professionnels non financiers, ont-ils ajouté.

Actualités marketing

L’organisation des sports électroniques Liquide d’équipe a annoncé un partenariat de quatre ans avec Coinbase. La nouvelle collaboration offre également aux fans une chance de gagner l’un de leurs nouveaux t-shirts et un dépôt crypto de 50 $ sur leur compte.

Nouvelles de la criminalité

MediaMarkt , un important détaillant européen de produits électroniques, a été touché par une attaque de ransomware Ruche avec des demandes de paiement de 240 millions de dollars en bitcoins (BTC), a rapporté Bleeping Computer. Un rapport ultérieur du site d’information sur la vente au détail RetailDetail a déclaré que le montant était tombé à 50 millions de dollars. L’attaque a crypté les serveurs de MediaMarkt, incitant le détaillant à fermer ses systèmes informatiques pour éviter d’autres problèmes, de sorte que de nombreux magasins, principalement aux Pays-Bas, n’ont pas pu accepter les paiements par carte de crédit et de débit.

Nouvelles de carrière

Le corps de l’industrie de la crypto, CryptoUK, a annoncé avoir nommé Rob McWilliam en tant que nouveau directeur non exécutif. McWilliam a occupé des postes de direction tels que directeur financier et vice-président de amazon Royaume-Unis et plus récemment en tant que directeur financier de Asda Walmart .