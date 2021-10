Crypto Eats fait son entrée sur le marché des applications de livraison de nourriture à 16,6 $

Après un financement réussi de 8 millions de dollars de série A obtenu en 2020. De nombreux observateurs extérieurs se sont demandé ce qui se passait, qui semblait à la première inspection être un peu plus qu’une application de livraison de nourriture normale. Comment une idée aussi discrète d’accepter la crypto-monnaie comme moyen de paiement pour votre nourriture pourrait-elle attirer un tel intérêt de la communauté des crypto-monnaies ?

Eh bien, c’est la première étape réelle de Crypto Eats pour permettre aux gens d’utiliser la crypto-monnaie comme moyen de paiement pour des articles dans le monde réel, a-t-il comblé l’écart et trouvé un moyen d’utiliser la crypto-monnaie avec ce facteur d’utilisation. La réponse est plus fascinante que ses humbles origines ne le suggèrent. Et aujourd’hui le fondateur Wade Phillips. Qui a commencé Crypto Eats par frustration sans facteurs d’utilisation réels pour le grand public pour les crypto-monnaies.

L’application de livraison de nourriture Crypto Eats sera lancée le 1er octobre pour que les membres du public puissent utiliser son application avec le lancement de son jeton Eats où les utilisateurs qui paient avec son jeton natif recevront 5% de réduction sur son coût total par commande. Visant à utiliser la communauté de capitalisation boursière de 1,5 billion de dollars à son avantage pour aider à accélérer l’évolution vers un système de livraison de nourriture décentralisé.

Avec le lancement du jeton Eats, l’analyste a estimé qu’il atteindra 1 milliard de capitalisation boursière au cours des 6 prochains mois avec ses investisseurs de série A incapables de vendre jusqu’en 2025, les crypto-manger devenant rentables d’ici 2023, de nombreux investisseurs privés attendaient le lancement pour s’impliquer. avec le projet.

La croissance attendue au cours des quatre prochaines années pour ce marché émergent devrait augmenter de 20% par an, Crypto Eats devenant le principal concurrent et le financement pour en faire le leader de la livraison de nourriture par crypto-monnaie.

Un récent sondage a révélé que les détenteurs de crypto-monnaies recherchent de nouvelles façons de dépenser leur monnaie numérique dans le monde réel. application le jour du lancement.

Avec des tests bêta réussis qui ont eu lieu à l’été 2021 à Londres et dans ses environs, avec la participation de telles franchises de restaurants Nando’s et McDonalds. cela a été un succès retentissant avec ses 1 000 utilisateurs privés qui ont utilisé et testé l’application pour améliorer l’efficacité et les services clients et corriger les bogues qui surviennent, a déclaré le propriétaire en prenant son temps et en ne précipitant pas la phase de développement, ils sont maintenant en mesure pour concurrencer de front Uber Eats et Delivaroo grâce à son logiciel implémenté par blockchain basé sur un algorithme aidant à gérer une entreprise de livraison de nourriture efficace. Mange le QG pour le soutien.

